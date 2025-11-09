Hơn 1.000 người dân một làng bị cô lập

TPO - Do ảnh hưởng của bão số 13, mưa lớn kèm theo dòng nước chảy xiết đã cuốn trôi một đoạn đường dẫn vào làng Hrách (xã Sró, Gia Lai), khiến hơn 1.000 người dân bị cô lập.

Ngày 9/11, ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND xã Sró - cho biết hoàn lưu bão số 13 gây mưa lớn làm nước lũ cuốn trôi một đoạn đường bê tông dẫn vào làng Hrách, khiến 234 hộ với 1.172 người bị cô lập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mỗi khi người dân di chuyển qua khu vực này.

Đây là tuyến giao thông huyết mạch kết nối làng với trung tâm xã và các khu vực lân cận.

Tuy nhiên, tuyến đường này bị sạt lở nghiêm trọng tại 2 vị trí, gây ách tắc hoàn toàn. Theo đó, cống và nền đường bê tông bị cuốn trôi với chiều dài khoảng 120 m, nước lũ làm đứt gãy một đoạn bê tông dài khoảng 50 m.

Đường bê tông dẫn vào làng Hrách bị nước cuốn trôi.



Ông Sơn cho hay tuyến đường bị chia cắt đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của người dân, nhất là việc đi lại, học tập của học sinh, vận chuyển y tế cũng như hoạt động giao thương, phát triển kinh tế - xã hội của làng Hrách.

“Để sớm ổn định đời sống người dân và đảm bảo an toàn giao thông, UBND xã Sró đã có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức đoàn công tác khẩn trương kiểm tra, khảo sát thực tế tình hình sạt lở tại 2 vị trí nêu trên”, ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, trước mắt UBND xã Sró chỉ đạo các ban ngành liên quan và tổ an ninh trật tự các thôn, làng bố trí lực lượng chốt chặn tại khu vực sạt lở nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và kịp thời xử lý các tình huống khẩn cấp. Ngoài ra, địa phương đang triển khai làm đường tạm để người dân đi lại. Về lâu dài, cần đầu tư xây dựng ngầm tràn kiên cố nhằm đảm bảo giao thông ổn định, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của làng Hrách.

Khu vực hạ lưu sông Ba (phía tây tỉnh Gia Lai) bị thiệt hại nặng do nước chảy xiết.