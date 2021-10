Hơn 1.000 phiếu mua hàng 0 đồng tặng thanh niên công nhân

TPO - Chương trình "Siêu thị 0 đồng" tại Hà Nam đã tặng phiếu mua hàng 0 đồng cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19.

Ngày 30/10, Tỉnh Đoàn Hà Nam phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh này tổ chức chương trình "Siêu thị 0 đồng" chia sẻ với thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng dịch COVID-19.

Thanh niên công nhân lựa chọn các mặt hàng tại siêu thị 0 đồng ở Hà Nam

Anh Trần Ngọc Nam - Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Nam, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Hà Nam cho biết: Chương trình nhằm động viên, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Chương trình cũng là hoạt động tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên công nhân hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động.

Anh Nam cho biết thêm, tất cả sản phẩm tại siêu thị đều là hàng Việt Nam, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được cung ứng từ những đơn vị uy tín để thanh niên công nhân dễ dàng lựa chọn; cùng thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Sản phẩm tại siêu thị đều là hàng Việt Nam

"Siêu thị 0 đồng" mở tại Trung tâm Văn hóa Thể thao công nhân (Khu công nghiệp Châu Sơn, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý). Siêu thị có 10 gian hàng với các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu như: gạo, nước mắm, muối, mì chính, dầu ăn, dầu gội, kem đánh răng, nước súc miệng sát khuẩn…

Tại chương trình, Ban Tổ chức phát hơn 1.000 phiếu mua hàng giá 0 đồng tặng thanh niên công nhân. Mỗi phiếu trị giá 320 nghìn đồng.

Đây cũng là hơn 1.000 túi an sinh được Tỉnh Đoàn trao tặng theo chương trình "Triệu túi an sinh" do T.Ư Đoàn phát động. Tổng các mặt hàng nhu yếu phẩm được hỗ trợ tại chương trình có tổng trị giá trên 350 triệu đồng.