Hôm nay xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlog

TPO - Bị bắt tạm giam từ ngày 19/5, đến nay vừa tròn 6 tháng, Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlog và các bị cáo chung vụ án ra tòa để TAND TPHCM xét xử về tội “Lừa dối khách hàng”.

Hầu toà sau 6 tháng bị tạm giam



Sáng nay (19/11), TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử các bị cáo: Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công (Thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlog) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021) cùng về tội “Lừa dối khách hàng”.

Thùy Tiên tại Cơ quan công an.

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Tuấn Anh làm chủ tọa. Đại diện Viện KSND TPHCM tham gia phiên tòa theo phân công của Viện KSND tối cao là ông Vũ Mạnh Long, ông Trần Xuân Yêm, ông Nguyễn Duy Thi và bà Nguyễn Thị Lan (cùng là Kiểm sát viên).

HĐXX đã triệu tập 26 cá nhân và đại diện công ty đến tòa với tư cách người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.

Tại phiên tòa, có 10 luật sư bào chữa cho 5 bị cáo. Trong đó: Bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên có 2 luật sư từ Đoàn luật sư TPHCM và tỉnh Thanh Hóa bào chữa.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 1 ngày.

Hoa hậu Thuỳ Tiên tác động gia đình nộp 3,2 tỷ đồng

Bị cáo Thùy Tiên là người chịu trách nhiệm chính trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm kẹo Kera để bán cho người tiêu dùng và đại diện cho nhãn hàng Kera tham gia các sự kiện, hoạt động của Công ty Chị Em Rọt.

Dù có vai trò quan trọng, tuy nhiên, quá trình sản xuất và bán hàng, Thùy Tiên không quan tâm đến chất lượng kẹo Kera, không trực tiếp kiểm tra nguyên liệu của Công ty Asia, không kiểm tra, giám sát quy trình sản xuất kẹo Kera của Công ty Asia, chỉ ăn thử để đóng góp về vị, độ dai, hình thù viên kẹo và tập trung vào việc quay video giới thiệu sản phẩm, bán hàng trên không gian mạng nhằm quảng bá sản phẩm như một loại thực phẩm bổ sung các chất thay rau củ quả tự nhiên.

Ngoài ra, Thùy Tiên trực tiếp tham gia quay các video để giới thiệu, quảng bá về kẹo rau củ Kera và livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội trong các ngày 12/12/2024; 26/12/2024 và 4/1/2025 trong đó đưa ra các thông tin không đúng sự thật.

Cáo trạng xác định, Thùy Tiên sử dụng hình ảnh và sự nổi tiếng của mình để quảng bá, giới thiệu về kẹo Kera khiến người tiêu dùng tin tưởng, quyết định mua sản phẩm này nhằm thu lợi bất chính. Bị cáo này được trả tiền hoa hồng bằng phương thức tiếp thị liên kết qua nền tảng mạng xã hội Tiktok, thu được số tiền 6,8 tỷ đồng, do bán được 11.724 sản phẩm kẹo Kera tại các phiên livestream từ tháng 12/2024.

Viện Kiểm sát ghi nhận Thùy Tiên thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội, được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen, thư cám ơn của các ngành, các cấp, các tổ chức.

Thùy Tiên cũng đã tự nguyện đề nghị gia đình nộp 3,2 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra, để góp phần khắc phục hậu quả.

Theo cáo trạng, kẹo Kera là sản phẩm của Công ty Chị Em Rọt đăng ký nhãn hiệu, đứng tên trên bản tự công bố sản phẩm ngày 17/12/2024, do Công ty Asia sản xuất. Công ty Chị Em Rọt là chủ sở hữu sản phẩm và trực tiếp kinh doanh.

Trong suốt quá trình Công ty Asia sản xuất kẹo Kera, các bị cáo đã không kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm.

Các bị cáo biết rõ hàm lượng chất xơ trong 1 viên kẹo Kera rất thấp, chỉ chiếm tỷ lệ 0,935%/1 viên kẹo, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau. Các bị cáo cũng biết rõ Công ty Asia không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn Vietgap, không biết nguồn gốc, thành phần nguyên liệu được sử dụng để sản xuất và hoàn toàn không có bằng chứng khoa học hay căn cứ để xác định “1 viên kẹo bằng một đĩa rau” nhưng vẫn ban hành bản tự công bố sản phẩm, trong đó có 10 loại bột rau, củ, quả chiếm tỷ lệ 28,13%.

Ngoài ra, các bị cáo cùng thống nhất xây dựng kịch bản, quay video vùng nguyên liệu do Công ty Asia đi thuê để giới thiệu, quảng bá sản phẩm kẹo Kera trên các nền tảng mạng xã hội với những thông tin gian dối, không đúng sự thật về nguồn gốc nguyên liệu, công nghệ sản xuất, hàm lượng chất xơ và công dụng sản phẩm.

Từ ngày 12/12/2024 đến ngày 14/3/2025, đã có 56.385 khách hàng tin tưởng mua 129.617 hộp kẹo Kera. Các bị cáo thu tổng số tiền 17,5 tỷ đồng, trong đó thu lợi bất chính 12,4 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định 5 bị cáo phạm vào điểm d (thu lợi bất chính 50 triệu đồng trở lên) khoản 2 điều 198 bộ luật Hình sự về tội “Lừa khách hàng”, có khung hình phạt: Phạt tiền từ 100 - 500 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ 1 - 5 năm.