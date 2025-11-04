Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Học đường

Google News

Hội thi Flashmob của teen THPT Ngô Quyền "gây sốt" nhờ kết hợp dân ca và nhịp điệu hiện đại

Phương Anh

HHTO - Ai bảo dân ca không thể “cháy”? Khi nhịp điệu quê hương hòa cùng giai điệu hiện đại, các bạn trẻ THPT Ngô Quyền đã thổi bừng tinh thần sáng tạo, vừa đậm chất Việt, vừa cực kỳ gen Z!

Gen Z ngày nay không chỉ ham học hỏi, thông minh mà còn cực kỳ chịu chơi trong nghệ thuật. Từ khâu chọn nhạc, chọn concept, biên đạo động tác đến dàn dựng đều do chính tay những bạn học sinh phối hợp thực hiện. Các hội thi văn nghệ còn góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực và cộng tác của tất cả thành viên.

Mới đây, đoạn clip ngắn được cắt từ tiết mục dự thi Flashmob của trường THPT Ngô Quyền (TP.HCM) bất ngờ được nghệ sĩ Jombie - G5R đăng tải lên mạng xã hội và nhận được nhiều bình luận khen ngợi của cộng đồng mạng.

Nguồn: Jombie

Không phải những điệu nhảy K-Pop hay EDM sôi động thường thấy, các bạn học sinh lớp 12K đã chọn âm hưởng quê hương làm điểm nhấn. Tiếng đàn, câu hò dân ca của bài hát Sóc Trăng Drill - Jombie vang lên giữa sân trường, hòa cùng nhịp beat hiện đại khiến ai xem cũng phải thốt lên “wow”.

z7180694576570-ae27ec3029921bf0b59f230f9bb9fce6.jpg
Tiết mục dự thi với trang phục truyền thống đặc sắc của lớp 12K nhận được cơn mưa lời khen. Ảnh: Trường THPT Ngô Quyền

Không cần cầu kỳ, teen lựa chọn áo bà ba, khăn rằn, nhảy sạp, điệu múa dân gian, những điều ấy tưởng chừng chỉ thấy trong lễ hội truyền thống, vậy mà nay lại xuất hiện trong một màn nhảy cực “cháy” của thế hệ trẻ đầy sức sống. Netizen tỏ ra vô cùng thích thú, thậm chí còn tràn vào video gốc của trường để xem và để lại hàng loạt bình luận sôi nổi.

z7180694586504-182b448136363c0c07fca8d33e78c9ca.jpg
Hình ảnh trò chơi nhảy sạp truyền thống, mang nét đặc trưng trong tiết mục.

Qua tiết mục trên, teen Ngô Quyền đã chứng minh văn hóa truyền thống không hề lỗi thời, chỉ cần được kể lại bằng ngôn ngữ hiện đại và tinh thần sáng tạo. Giữa những bước nhảy hiện đại đầy mạnh mẽ và phá cách, dân tình vẫn cảm nhận được nét mềm mại, duyên dáng, gần gũi của con người quê hương Việt Nam.

ct.jpg
Phương Anh
#flashmob #thpt ngô quyền #flashmob ngô quyền #flashmob 2024 - 2025 #sóc trăng drill

Xem thêm

Cùng chuyên mục