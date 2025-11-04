Hội thi Flashmob của teen THPT Ngô Quyền "gây sốt" nhờ kết hợp dân ca và nhịp điệu hiện đại

HHTO - Ai bảo dân ca không thể “cháy”? Khi nhịp điệu quê hương hòa cùng giai điệu hiện đại, các bạn trẻ THPT Ngô Quyền đã thổi bừng tinh thần sáng tạo, vừa đậm chất Việt, vừa cực kỳ gen Z!

Gen Z ngày nay không chỉ ham học hỏi, thông minh mà còn cực kỳ chịu chơi trong nghệ thuật. Từ khâu chọn nhạc, chọn concept, biên đạo động tác đến dàn dựng đều do chính tay những bạn học sinh phối hợp thực hiện. Các hội thi văn nghệ còn góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực và cộng tác của tất cả thành viên.

Mới đây, đoạn clip ngắn được cắt từ tiết mục dự thi Flashmob của trường THPT Ngô Quyền (TP.HCM) bất ngờ được nghệ sĩ Jombie - G5R đăng tải lên mạng xã hội và nhận được nhiều bình luận khen ngợi của cộng đồng mạng.

Nguồn: Jombie

Không phải những điệu nhảy K-Pop hay EDM sôi động thường thấy, các bạn học sinh lớp 12K đã chọn âm hưởng quê hương làm điểm nhấn. Tiếng đàn, câu hò dân ca của bài hát Sóc Trăng Drill - Jombie vang lên giữa sân trường, hòa cùng nhịp beat hiện đại khiến ai xem cũng phải thốt lên “wow”.

Tiết mục dự thi với trang phục truyền thống đặc sắc của lớp 12K nhận được cơn mưa lời khen. Ảnh: Trường THPT Ngô Quyền

Không cần cầu kỳ, teen lựa chọn áo bà ba, khăn rằn, nhảy sạp, điệu múa dân gian, những điều ấy tưởng chừng chỉ thấy trong lễ hội truyền thống, vậy mà nay lại xuất hiện trong một màn nhảy cực “cháy” của thế hệ trẻ đầy sức sống. Netizen tỏ ra vô cùng thích thú, thậm chí còn tràn vào video gốc của trường để xem và để lại hàng loạt bình luận sôi nổi.

Hình ảnh trò chơi nhảy sạp truyền thống, mang nét đặc trưng trong tiết mục.

Qua tiết mục trên, teen Ngô Quyền đã chứng minh văn hóa truyền thống không hề lỗi thời, chỉ cần được kể lại bằng ngôn ngữ hiện đại và tinh thần sáng tạo. Giữa những bước nhảy hiện đại đầy mạnh mẽ và phá cách, dân tình vẫn cảm nhận được nét mềm mại, duyên dáng, gần gũi của con người quê hương Việt Nam.