Hội thảo 'Giải pháp bảo vệ hàng thật, chủ động phòng, chống hàng giả' tại An Giang

P.V

Chiều 3/11, Chi cục QLTT An Giang phối hợp Vina CHG tổ chức Hội thảo “Giải pháp bảo vệ hàng thật – chủ động phòng, chống hàng giả”, hướng đến Ngày Phòng, chống Hàng giả Việt Nam 29/11, thu hút đông đảo cơ quan quản lý, doanh nghiệp và báo chí khu vực ĐBSCL.

image001.png
Ông Nguyễn Viết Hồng – Tổng Giám đốc Vina CHG giới thiệu “Hệ sinh thái chống giả”

Trong bối cảnh thương mại điện tử bùng nổ và hàng giả ngày càng tinh vi, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về giá trị của hàng thật, khẳng định vai trò của thương hiệu uy tín trong bảo vệ người tiêu dùng và phát triển kinh tế bền vững. Ông Lê Khánh Hưng – Chi cục trưởng Chi cục QLTT An Giang nhấn mạnh: “Phòng, chống hàng giả không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Hàng thật không chỉ bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng mà còn bảo vệ uy tín thương hiệu Việt.”

Tại chương trình, ông Nguyễn Viết Hồng – Tổng Giám đốc Vina CHG giới thiệu “Hệ sinh thái chống giả” gồm năm nhóm giải pháp kết nối chặt chẽ từ tem chống hàng giả công nghệ cao, bao bì thông minh đến phần mềm truy xuất – quản trị hàng hóa Vinacheck và giải pháp truyền thông, phối hợp thực thi. Đáng chú ý, giải pháp Tem chống hàng giả ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là bước tiến mới, hỗ trợ doanh nghiệp xác thực – truy xuất – phân tích dữ liệu, tăng độ tin cậy và tương tác với người tiêu dùng.

Hội thảo còn có phiên tọa đàm chuyên đề với đại diện các ngành hàng như mỹ phẩm, dầu nhớt, mũ bảo hiểm, yến sào… chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác phòng vệ thương hiệu và chống hàng giả.

P.V
#chống hàng giả #An Giang #hệ sinh thái chống giả #Tem chống giả AI

