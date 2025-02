Hội nghị triển khai quyết định kiểm tra tại Đảng ủy các cơ quan đảng Trung ương

TPO - Thành ủy Hải Phòng vừa điều động, chỉ định ông Lương Văn Công - Giám đốc Sở Tài chính tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Quận ủy Kiến An; Chuẩn y chức vụ Phó Bí thư Quận ủy An Dương đối với ông Lương Thế Quý - Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận An Dương.