Hội Cựu CAND là chỗ dựa tinh thần, tấm gương mẫu mực để thế hệ trẻ noi theo

TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Trong không khí chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân (CAND), 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, sáng 17/8/2023, tại Hà Nội, Hội Cựu CAND Việt Nam trang trọng tổ chức Đại hội thành lập Hội, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội đánh dấu một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị và tinh thần của cựu Công an nhân dân Việt Nam.

Tới dự Đại hội có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Cùng dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và lãnh đạo địa phương; lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương…

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã truyền đạt thông điệp của Đảng và Nhà nước, gửi lời chúc mừng và tình cảm chân thành đến toàn bộ tướng lĩnh, sĩ quan, công nhân viên Công an nhân dân, và hội viên Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh vai trò quan trọng của cựu Công an nhân dân, những người đã trải qua những cuộc kháng chiến và góp phần lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Thành tựu và kinh nghiệm của họ là một tài sản quý báu trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và duy trì trật tự xã hội.

Thủ tướng cũng đề cao tinh thần mẫu mực của cựu Công an nhân dân, là tấm gương cao đẹp, tiêu biểu để CBCS CAND và thế hệ trẻ hôm nay học tập, noi theo. Thủ tướng cho rằng kinh nghiệm của cựu CAND có ý nghĩa quan trọng cho công tác bảo vệ Tổ quốc và duy trì trật tự xã hội.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh rằng hoạt động của Hội Cựu Công an nhân dân cần phải cải thiện để thu hút sự tham gia và đóng góp tích cực của các cựu Công an nhân dân. Ông đề xuất Hội cần xây dựng cơ chế hoạt động linh hoạt và sáng tạo, tập trung vào cơ sở, chất lượng và hiệu quả, để thúc đẩy hoạt động của họ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cuối cùng, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ niềm tin rằng Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ và đóng góp quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công an nhân dân và trong xây dựng đất nước.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và hội viên Hội Cựu CAND Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là cá nhân đồng chí Thủ tướng Chính phủ đối với lực lượng CAND và việc thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam; khẳng định nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ và sẽ tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới...