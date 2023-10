Hội chị em đam mê mua sắm - Giải trí săn lùng chiếc thẻ MB Hi Slay-Dy

Là một trong những ngân hàng năng động và dẫn đầu về chuyển đổi số và sáng tạo sản phẩm mới, MB liên tục cho ra mắt các sản phẩm được “cá nhân hoá”, chiều lòng khách hàng. Nếu như tháng 09 vừa qua, MB tung ra dòng thẻ Hi Shopee Food dành cho các tín đồ ẩm thực, thì tháng 10 này, MB lại một lần nữa gây bất ngờ với dòng thẻ dành riêng cho phái đẹp mang tên Hi Slay-dy.

Chọn thẻ xinh - Khoe cá tính

Nhắc đến MB thì chắc hẳn nhiều chị em không còn xa lạ với những thiết kế thẻ độc đáo, sáng tạo và cực on trending rồi phải không nào? Là thành viên mới nhất trong bộ sưu tập Hi Collection, Hi Slay-dy là dòng thẻ sở hữu thiết kế tối giản, lấy cảm hứng từ những biểu tượng gắn liền với những nét tính cách nổi bật của phái nữ.

Hân hạnh đồng hành cùng chương trình “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” 2023, bộ thẻ MB Mastercard Hi Slay-dy mong muốn lan toả những năng lượng tích cực, ủng hộ phái đẹp tự tin thể hiện chất riêng. Cho dù bạn là một người phụ nữ mạnh mẽ, say mê công việc, hay một cô gái ngọt ngào, tinh tế, một bạn trẻ năng động với nhiều đam mê, sở thích, hay một người đẹp cá tính, luôn muốn thể hiện chất riêng … Bộ thẻ Hi Slay-dy từ MB - Mastercard sẽ luôn là nền tảng vững vàng về tài chính giúp người phụ nữ thoải mái tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng mình, có thêm thời gian để yêu thương bản thân và cảm nhận được sự hạnh phúc ngay cả khi bận rộn nhất.

Mở khoá đặc quyền - Tận hưởng ưu đãi

Điểm nhấn khiến chiếc thẻ Hi Slay-dy này hứa hẹn trở thành sự lựa chọn của nhiều chị em chính là bởi những đặc quyền độc - đỉnh mà thẻ đem lại.

• Hoàn tiền tới 50% dịch vụ giải trí số: Chủ thẻ Hi Slay-dy sẽ được hoàn tiền 50% khi thanh toán các dịch vụ như Netflix, Spotify, và YouTube Premium (tối đa lên tới 100.000VNĐ). Với ưu đãi này, chủ thẻ có thể thả hồn vào thế giới của âm nhạc, phim ảnh và video chất lượng cao với chi phí tiết kiệm đáng kể.

• Thả ga mua sắm với loạt ưu đãi từ thẻ Hi Slay-dy như 365 ngày mua sắm ưu đãi tại Homefarm, mua 1 tặng 1 Highlands Coffee, giảm giá tại Vuanem, Kitchen Koncept,...

• Ưu đãi làm đẹp, thời trang cực chất như giảm giá khi mua hàng tại TokyoLife (không bao gồm hàng FMCG nội địa), nhận ngay bộ quà tặng trị giá lên tới 1.550.000 VNĐ từ JoMalone, ưu đãi tại hệ thống Elite Fitness,....

An toàn, bảo mật

Giống như các bộ sưu tập khác thuộc dòng thẻ MB Hi Collection, MB Mastercard Hi Slay-dy là thẻ đa năng kết hợp thẻ tín dụng và thẻ ATM trên cùng 1 thẻ với 1 chip duy nhất. Khách hàng có thể sử dụng đa nguồn tiền gồm hạn mức tín dụng và tài khoản thanh toán chỉ bằng một chiếc thẻ.

Bên cạnh đó, trên mặt thẻ không thể hiện tên và số thẻ, bảo mật thông tin cho khách hàng, giúp chủ thẻ tránh khỏi những rủi ro do lộ thông tin thẻ.

Khách hàng có thể mua thẻ trên App MBBank, trên MB Official Store trên Shopee Mall hoặc tại các chi nhánh của MB trên toàn quốc. Thẻ sẽ được kích hoạt chỉ trong chưa đầy 1 phút ngay sau khi chủ thẻ định danh thẻ trên App MBBank.

Công nghệ này không chỉ là bước đi đột phá của MB từ năm 2022, góp phần mở ra một xu hướng thẻ mới tại Việt Nam mà còn mang lại những trải nghiệm chi tiêu không tiền mặt dễ dàng, thuận tiện nhất.

Chi tiết xem tại: https://bit.ly/dacquyen_hislaydy