Hội An và áo dài

TP - Hội An tất nhiên là điểm đến ưa thích của tôi. Bằng chứng đó là nơi tôi đặt chân tới nhiều nhất trên dải đất chữ S. Chỗ nào yêu cầu mua vé, tôi đều mua đủ. Nói thực là nếu bảo đến Hội An chỉ để ăn uống một món gì đó thì không phải. Cái tôi mong được “ăn uống” là tinh thần bảng lảng không đâu có của phố Hội.

Tuy chỉ là du khách, nhưng tôi cũng biết việc thu phí vào cửa ở Hội An theo cách thủ công là bất khả. Vì khu vực tập trung nhiều khách tham quan không phải là một tòa thành. Việc quây kín Hội An quá tốn kém đồng thời đe dọa phá hỏng cảnh quan cũng như ảnh hưởng đời sống người dân. Người dân Hội An rõ ràng là một phần không thể tách rời của di sản. Dù có du khách hay không sẽ vẫn có người sống ở Hội An. Việc họ làm kinh doanh dịch vụ ở đây là hệ quả. Mối lo nếu thu phí du khách ảnh hưởng đến sự làm ăn của họ là thừa.

Vì trước hết phải bảo vệ di sản và cũng là bảo vệ cư dân, trước sự quá tải của du lịch đại trà. Kiểm soát lượng khách bằng việc bán vé là một trong những giải pháp. Nếu thời gian gần đây, bạn vào Hội An miễn phí, chẳng qua là bạn chưa chủ động mua vé mà thôi.

Trong tương lai với công nghệ quét mã hay gắn chíp chẳng hạn, việc thu “phí vào cửa” Hội An chắc sẽ được triển khai hiệu quả hơn mà không phải sử dụng chính người ở phố để nhận diện người (lạ) vào phố. Vả lại người dân cũng không có trách nhiệm hoặc được trả lương để làm “công việc” vô vọng này.

Việc trả phí để du khách ý thức và trân trọng hơn giá trị mà mình xác định mong muốn được hưởng. Đôi khi trả tiền cũng là một cách để thể hiện quyền dân chủ của cá nhân. Vấn đề lúc này không phải ở số tiền.

Dạo gần đây hay có phong trào quyên góp áo dài cũ tặng cho chị em phụ nữ chưa có điều kiện mua/may áo. Một việc tốt tưởng như rất tự nhiên. Nhưng đi vào cụ thể trường hợp của bạn tôi (nhận được tin nhắn của lãnh đạo hội phụ nữ của một huyện miền núi xin áo dài cũ cho chừng 400 cán bộ trưởng, phó các chi hội thuộc nhiều dân tộc khác nhau) tôi bỗng thấy gợn gợn.

Tất nhiên bạn tôi vui vẻ nhiệt tình đáp ứng mong muốn “lan tỏa hình ảnh tà áo dài đến với những vùng khó khăn”. Nhưng tôi tưởng tượng đến khi hàng trăm tà áo sặc sỡ đổ về vùng núi ấy, chị em các dân tộc thi nhau mặc dù chỉ để chụp ảnh trong dịp lễ, bản sắc văn hóa của họ dễ bị ảnh hưởng ít nhiều. Với tôi, nhiều trang phục dân tộc khác nhau xuất hiện trong cùng một bức ảnh còn thể hiện sự đoàn kết hơn là “đồng phục” thuộc một dân tộc duy nhất.

Có thể một số chị em cũng thấy gợn, nhưng trước sự phấn khởi chung của tập thể, họ lại tặc lưỡi thôi mặc một vài lần có sao. Rồi họ thấy đẹp, thấy tiện, thấy quen dần với trang phục của người miền xuôi mà dần phai lạt với trang phục của tổ tiên mình thì sao… Có thể tôi lo xa nhưng điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.

Tất nhiên cũng không loại trừ mong muốn thử mặc áo dài của người Kinh. Nên tốt nhất trong trường hợp này không nên cấp phát mà đưa ra một cái giá tượng trưng để chị em Nùng, Dao, Tày, Mông, La Chí... nào có áo dài để tham khảo cứ tự nhiên.

Tôi chưa có nhu cầu, điều kiện để làm việc đó dù phải công nhận trang phục của các dân tộc khác đều đẹp, độc đáo cả. Trong trường hợp du lịch các miền khác hoặc nước khác tôi có thể sẽ thử mặc trang phục dân tộc khác để trải nghiệm chụp ảnh cho vui vậy thôi. Các dịch vụ cho thuê trang phục đáp ứng nhu cầu này.

Nhưng hình thức này nếu áp dụng không đúng hoàn cảnh cũng lợi bất cập hại. Như ở Ninh Bình có cây hồng chín bên mái nhà cổ không hiểu sao lại làm người ta nhớ đến xứ Hàn và tổ chức cho thuê trang phục Hàn Quốc để chụp ảnh cùng hồng. Chắc cũng vui thôi, nhưng vẫn có vài ý kiến phản đối việc “râu ông cắm cằm bà”. Hay như việc mặc trang phục giống Mông Cổ chụp ảnh ở sông Nho Quế cũng khiến một số người lo xa vì tiềm ẩn sự làm mờ ranh giới văn hóa…

Dù sao trước một bộ trang phục hay ho bạn có lựa chọn mua hoặc thuê. Với Hội An cũng vậy, nếu không mua một cái nhà để thành cư dân ở đó, mua vé đến thăm âu cũng là thường.