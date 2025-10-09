Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam phát động chương trình quyên góp hỗ trợ đồng bào sau bão

HHTO - Nhằm hưởng ứng tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, tuổi trẻ Phân hiệu Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tại TP.HCM đã tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi cơn bão 10 Bualoi. Những phần quà gửi đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện tấm lòng sẻ chia, tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm vì cộng đồng của thanh niên Học viện.

Vừa qua, Đoàn Phân hiệu Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tại TP.HCM đã long trọng tổ chức lễ chào cờ truyền thống tháng 10 với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Buổi lễ được tổ chức nhằm chào mừng 69 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2025) và 69 năm Ngày truyền thống Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Đây là dịp để đoàn viên, sinh viên của Phân hiệu cùng nhau nhìn lại chặng đường học tập, rèn luyện, cống hiến của mỗi người trẻ cũng như tiếp tục viết tiếp truyền thống vẻ vang của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Buổi lễ có sự tham dự của đồng chí Bùi Văn Tuyền - Phó Bí thư Chi bộ Phân hiệu, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên; Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Giang - Bí thư Đoàn Phân hiệu, cùng đại diện các Khoa, Phòng, Chi đoàn trực thuộc và toàn thể cán bộ, giảng viên, đoàn viên, sinh viên Phân hiệu Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tại TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Văn Tuyền gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến các bạn tân sinh viên khóa K14, đồng thời nhấn mạnh việc giữ vững tinh thần học tập, rèn luyện và cống hiến của tuổi trẻ Phân hiệu - những thế hệ đang tiếp nối truyền thống tốt đẹp của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Đồng chí cũng nhấn mạnh tinh thần "Tôi yêu Tổ quốc tôi” không chỉ là khẩu hiệu mà là lời nhắc nhở mỗi thanh niên phải biết yêu nước bằng hành động, bằng tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia.

Hưởng ứng tinh thần ấy, Đoàn Phân hiệu Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã chính thức phát động chương trình “Hướng về miền Bắc thân yêu” - kêu gọi quyên góp, ủng hộ đồng bào đang chịu thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra.

Các bạn sinh viên, đoàn viên tại học viện chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10.

Chương trình không chỉ thể hiện tình cảm, nghĩa cử cao đẹp của các bạn trẻ đang theo học tại học viện, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”, bồi đắp ý thức cộng đồng và trách nhiệm xã hội trong mỗi đoàn viên, sinh viên. Những phần quà, dù nhỏ, là minh chứng cho trái tim nhân hậu và tấm lòng sẻ chia của tuổi trẻ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam - những người luôn sẵn sàng hành động vì cộng đồng, vì đất nước.