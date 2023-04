Học viện An ninh Nhân dân tuyển 488 chỉ tiêu với người đã có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên

TPO - Học viện An ninh Nhân dân vừa thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới năm 2023 đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên.

Theo đó, 2 nhóm ngành của Học viện An ninh Nhân dân tuyển sinh các đối tượng đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên là Nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh và An toàn thông tin/An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Học viện tuyển sinh thành 2 đợt. Trong đó, đợt 1, vào tháng 6 tới với 188 chỉ tiêu với 2 phương thức là xét tuyển thẳng 68 chỉ tiêu (1 chỉ tiêu nữ); thi tuyển 120 chỉ tiêu (6 chỉ tiêu nữ).

Đợt 2 vào tháng 11 tới với 300 chỉ tiêu. Phương thức xét tuyển cụ thể như sau:

Phạm vi tuyển sinh

Phạm vi tuyển sinh từng ngành/chuyên ngành như sau:

Đối với chỉ tiêu nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh:

Tuyển sinh đợt tháng 6: tuyển thí sinh có nơi thường trú ở địa bàn phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra).

Tuyển sinh đợt tháng 11/2023: tuyển thí sinh có nơi thường trú ở địa bàn phía Bắc theo 3 vùng tuyển sinh:

Vùng 1: các tỉnh miền núi phía Bắc, gồm Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La.

Vùng 2: các tỉnh, thành phố đồng bằng và trung du Bắc Bộ, gồm Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh.

Vùng 3: các tỉnh Bắc Trung Bộ, gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.

Đối với chỉ tiêu tuyển sinh ngành An toàn thông tin/An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao: tuyển sinh địa bàn cả nước.

Điều kiện dự tuyển chung tốt nghiệp đại học hình thức chính quy, do cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp bằng (được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ GD&ĐT công nhận), xếp hạng bằng từ loại khá trở lên (không tuyển sinh đối tượng trình độ liên thông đại học: liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học; đào tạo trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên).

Thí sinh tốt nghiệp khối ngành kỹ thuật, khoa học tự nhiên, khoa học máy tính, công nghệ thông tin: xếp hạng bằng tốt nghiệp từ loại trung bình trở lên, trong đó điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm trung bình các học phần chuyên môn đạt mức khá trở lên hoặc kết quả thực hiện khóa luận tốt nghiệp (hoặc đồ án tốt nghiệp hoặc báo cáo thực tập) xếp loại đạt trở lên.

Đối với chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên tính đến tháng thi tuyển, có bằng tốt nghiệp đại học chính quy xếp hạng bằng từ loại trung bình trở lên.

Về độ tuổi, không quá 30 tuổi (được xác định theo giấy khai sinh, tính đến ngày dự thi, kể cả các trường hợp đăng ký xét tuyển thẳng).

Tiêu chuẩn chính trị và tiêu chuẩn sức khỏe, áp dụng như đối với tuyển sinh (tuyển mới) học sinh phổ thông vào các trường Công an Nhân dân năm 2022.

Điều kiện dự tuyển đối với thí sinh theo từng phương thức

Phương thức 1: xét tuyển thẳng.

Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học (văn bằng 1) thuộc mã lĩnh vực, nhóm ngành đào tạo được đăng ký dự tuyển vào Học viện An ninh nhân dân có thể đăng ký xét tuyển thẳng khi đảm bảo một trong các điều kiện dưới đây:

Thí sinh là con đẻ cán bộ Công an, có bằng tốt nghiệp đại học loại xuất sắc;

Thí sinh tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc về một số ngành, chuyên ngành đào tạo về lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (tốt nghiệp mã lĩnh vực 748, 751, 752).

Thí sinh tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, giỏi và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an, IELTS (Academic) đạt 6.0 trở lên).

Thí sinh tốt nghiệp đại học loại khá và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt 7.0 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an, IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên).

Thí sinh tốt nghiệp đại học loại khá ngành/nhóm ngành Công nghệ thông tin (tốt nghiệp nhóm ngành mã 74802) và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an, IELTS (Academic) đạt 6.0 trở lên).

Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (theo khung tham chiếu về ngoại ngữ, đối chiếu với khung chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh tại Phụ lục 3) có thời hạn không quá 2 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày 1/4 đối với thí sinh dự tuyển tháng 6hoặc ngày 1/7 đối với thí sinh dự tuyển tháng 11. Thí sinh có dự định thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong thời gian sơ tuyển thì vẫn cho đăng ký nhưng phải hoàn thành và nộp kết quả về Công an địa phương trước thời điểm nộp hồ sơ về Học viện An ninh nhân dân.

Phương thức 2: thi tuyển.

Điều kiện dự tuyển đối với thí sinh đăng ký dự tuyển từng ngành/chuyên ngành như sau:

Nghiệp vụ An ninh: không quy định về lĩnh vực đào tạo, ngành đào tạo của thí sinh.

An toàn thông tin/An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao: thí sinh tốt nghiệp ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo Máy tính và công nghệ thông tin.

Thí sinh dự tuyển Phương thức 1 được phép đăng ký dự tuyển Phương thức 2 phù hợp với lĩnh vực, ngành đào tạo.

Thí sinh dự thi 2 môn quy định với từng ngành/chuyên ngành dự tuyển như sau:

Nghiệp vụ an ninh: Triết học Mác - Lênin (Môn 1), Lý luận nhà nước và pháp luật (Môn 2);

An toàn thông tin/An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao: Triết học Mác - Lênin (Môn 1), Toán (Môn 2).

Hình thức thi: tự luận; thời gian làm bài: 180 phút/môn thi.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tổng điểm hai môn thi đạt từ 10 điểm trở lên và không có môn thi nào bị điểm liệt theo quy định của Bộ GD&ĐT.