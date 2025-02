Học sinh 'thông chốt' tông trúng cảnh sát làm nhiệm vụ

TPO - Học sinh 17 tuổi ở Lào Cai không chấp hành hiệu lệnh dừng xe kiểm tra mà tăng ga lao thẳng vào chốt kiểm soát khiến một cán bộ cảnh sát bị thương.

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, tối 18/2, Tổ tuần tra, kiểm soát cố định số 2 gồm lực lượng CSGT Công an thành phố Lào Cai và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tuần tra, kiểm soát trên đường Trần Phú khu vực tổ 10, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai.

Khoảng 19 giờ 37 phút cùng ngày, tổ công tác phát hiện xe máy biển kiểm soát 24A-010.18 do Trương Hoàng Q., sinh năm 2008, thường trú tổ 22, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai điều khiển đi theo hướng phường Bắc Cường đi phường Nam Cường có dấu hiệu vi phạm nên ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, Q. không chấp hành, tông thẳng vào đại úy Vũ Hải, thành viên tổ công tác. Sau va chạm, đại úy Hải bị hất văng lên và ngã xuống đường. Đại úy Hải và nam thanh niên bị thương được đưa đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai.

Qua xác minh ban đầu, Trương Hoàng Q., đang học lớp 11 tại một trường THPT trên địa bàn thành phố. Cơ quan Công an xác định Trương Hoàng Q. có dấu hiệu “Chống người thi hành công vụ” quy định tại Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Bản thân Trương Hoàng Q. là người dưới 18 tuổi, chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô theo quy định nên Công an thành phố Lào Cai tiếp tục củng cố hồ sơ, đồng thời xác minh làm rõ người giao phương tiện cho Trương Hoàng Q. để xử lý theo quy định của pháp luật.