Học sinh lớp 8 ở Lào Cai đâm bạn rồi đẩy xuống hồ nước: 2 nam sinh từng là bạn rất thân

HHTO - Được biết, trước khi xảy ra vụ việc, 2 nam sinh lớp 8 trường THCS Quang Trung (phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) là bạn cùng lớp, chơi rất thân với nhau.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 5/11, UBND phường Yên Bái nhận được tin báo từ Công an phường về việc hai nam sinh lớp 8 Trường THCS Quang Trung (phường Yên Bái) xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhau. Sau đó, 1 nam sinh đẩy nạn nhân qua lan can rơi xuống hồ nước rồi bỏ đi.

Ông Luyện Hữu Chung, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai thông tin, sau khi sự việc xảy ra, nhà trường và công an phường đã tới địa điểm xảy ra vụ việc và đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu. Ông Chung cho biết thêm, qua báo cáo nhanh, nguyên nhân ban đầu do 2 bên xích mích, cãi nhau rồi bất ngờ lao vào xô xát.

Ngày 6/11, ông Nguyễn Văn Tuấn (bố của N.L.T - nam sinh bị bạn là V.T.Đ. đẩy xuống hồ nước) cho biết, con trai ông đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa số 1 Lào Cai.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Theo ông Tuấn, nam sinh T. bị bạn cùng lớp dùng dao gọt hoa quả đâm nhiều nhát, để lại 4 vết thương ngoài da. "Gia đình tôi đang rất rối, vừa lo tập trung theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho cháu vừa tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ vụ việc", ông Tuấn nói.

Bà Đặng Thu Hà, Hiệu trưởng trường THCS Quang Trung (phường Yên Bái, Lào Cai) cho biết, đến thời điểm hiện tại, nhà trường rất bất ngờ và chưa hiểu được lý do dẫn đến sự việc Đ. hành hung rồi đẩy T. xuống hồ nước.

Theo bà Hà, Đ. và T. học cùng lớp và trước khi xảy ra vụ việc 2 nam sinh chơi rất thân với nhau. Cả hai bạn đều có tâm lý ổn định, hòa đồng với bạn bè và học lực khá.

"Ngay sau khi xảy ra vụ việc, giáo viên chủ nhiệm và gia đình của hai học sinh đã đưa T. đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Đồng thời, gia đình Đ. đã đưa nam sinh này đến cơ quan Công an để trình báo sự việc. Nhà trường đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ vụ việc", bà Hà nói.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Yên Bái tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra vụ việc. Quá trình điều tra xác định: V.T.Đ. và N.L.T. đều là học sinh lớp 8 trường THCS Quang Trung, tỉnh Lào Cai. Trong thời gian học tập tại lớp, hai nam sinh xảy ra mâu thuẫn do N.L.T thường xuyên trêu đùa và có lời lẽ xúc phạm đến bố mẹ của V.T.Đ.

Giáo viên chủ nhiệm đã nắm được mâu thuẫn của hai nam sinh và trao đổi với phụ huynh hai bên cùng phối hợp giải quyết để chấm dứt việc trêu đùa của N.L.T.

Sáng ngày 5/11/2025, N.L.T. tiếp tục có hành vi giấu sách vở và trêu V.T.Đ nên sau khi về nhà ăn cơm trưa xong, Đ. lấy 1 con dao (loại gọt hoa quả), cho vào trong cặp sách để mang đi học buổi chiều.

Khoảng 15h35' ngày 5/11/2025, sau khi tan học buổi chiều, cả hai đến khu vực bờ hồ Cung thiếu nhi thuộc tổ dân phố Đồng Tâm 2, phường Yên Bái để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, sau khi yêu cầu bạn không tiếp tục trêu đùa, chửi mình bất thành, V.T.Đ. bực tức lấy dao trong cặp sách ra đâm liên tiếp nhiều nhát trúng vào vùng lưng, vai của N.L.T. Sau đó, Đ tiếp tục ôm kéo và đẩy T xuống hồ Cung thiếu nhi rồi đi về nhà.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của V.T.Đ thể hiện tính quyết liệt nhằm tước đi mạng sống của người khác, có dấu hiệu của tội phạm “Giết người”.

Tuy nhiên, khi thực hiện hành vi phạm tội,V.T.Đ., sinh ngày 8/4/2012 (mới được 13 tuổi 6 tháng 27 ngày) chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý nghiêm hành vi của đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.