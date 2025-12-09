Học sinh kết nghĩa giữa 23 chi đoàn thôn, làng

Đoàn trường THPT Số 2 Trần Cao Vân (Trường THPT Trần Cao Vân, xã Ia Ko, Gia Lai) đã tổ chức lễ kết nghĩa giữa 23 chi đoàn thôn, làng trực thuộc đoàn xã Ia Ko với 23 chi đoàn học sinh trực thuộc đoàn trường với sự tham dự của lãnh đạo UBND xã Ia Ko và hơn 1.000 học sinh đến từ 23 lớp trên địa bàn.

Theo đó, nội dung chương trình hoạt động kết nghĩa sẽ có các chương trình “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”, dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp tại khu dân cư. Cùng với đó, phối hợp tổ chức các phong trào chuyển đổi số tại các thôn, làng, hỗ trợ các em trong học tập, thi đua tình nguyện vì cộng đồng, tham gia bảo vệ môi trường; giúp đỡ đoàn viên thanh niên nghèo vượt khó…; giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động phong trào khác; tổ chức các hoạt động vui chơi, thăm hỏi, động viên các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, khuyến khích, hỗ trợ các em tiếp tục đến trường; tổ chức thăm hỏi, động viên, chăm sóc các gia đình có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Chương trình văn nghệ tại lễ kết nghĩa.

Cùng với đó, hàng tháng Đoàn viên - Thanh niên 23 chi đoàn trực thuộc Đoàn trường cùng tham gia sinh hoạt tại 23 Chi đoàn thôn, làng đã kết nghĩa.

Sau lễ kết nghĩa, giáo viên chủ nhiệm các lớp và tập thể học sinh sẽ cùng đi tham quan, khảo sát thực tế địa bàn kết nghĩa. Qua đó, hoạt động tham quan này không chỉ giúp tăng cường sự gắn bó giữa các chi đoàn kết nghĩa, mà còn tạo cơ hội để các bạn đoàn viên hiểu thêm về truyền thống, văn hóa và đời sống của bà con địa phương; từ đó xây dựng những hoạt động phối hợp thiết thực, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Thầy Bùi Quang Vinh - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Cao Vân chia sẻ, lễ kết nạp không chỉ là buổi lễ ký kết đơn thuần, mà còn là bước khởi đầu cho những chương trình thiết thực, hữu ích, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, tạo môi trường rèn luyện – cống hiến – trưởng thành cho thanh niên các đơn vị.

Sau lễ kết sẽ là các hoạt động thiết thực.

Chương trình diễn ra long trọng với sự quan tâm của các cấp xã Ia Ko.

Theo thầy Vinh, đây là một hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2025–2026, đồng thời mở ra một chặng đường hợp tác lâu dài giữa nhà trường và địa phương.

"Mục tiêu của chương trình kết nghĩa không chỉ là tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hai tổ chức Đoàn, mà còn tạo môi trường để đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Thông qua các hoạt động phối hợp, chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn. Đặc biệt, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới, phát triển văn hóa – xã hội tại địa phương", Hiệu trưởng Trường THPT Trần Cao Vân cho hay.