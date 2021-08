Học phí trực tuyến trường tư: Giảm, nhưng... chưa thoả đáng?

ABET-Accreditation Board for Engineering and Technology (Hội đồng Kiểm định các Chương trình Đào tạo Kỹ thuật - Công nghệ), Mỹ đã công bố kết quả kiểm định chương trình đào tạo Công nghệ/Kỹ thuật Phần mềm của Trường Đại học (ĐH) Duy Tân . Chương trình này được công nhận đạt chuẩn kiểm định quốc tế ABET của Mỹ vào ngày 24/8/2021, dựa trên kết quả của đợt kiểm định (online) năm ngoái từ ngày 6 đến 9/12/2020.

TPO - Học viện An ninh Nhân dân vừa có thông báo điều chỉnh Đề án tuyển sinh và ngưỡng đảm bảo chất lượng nhận hồ sơ xét tuyển năm 2021.

TPO - Sau khi có hướng dẫn của Bộ Công an, trường Đại học An ninh Nhân dân đã công bố chỉ tiêu, phương thức xét tuyển đối với những thí sinh đã sơ tuyển, đăng ký xét tuyển vào các trường nhưng không tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 do ảnh hưởng của dịch COVID-19.