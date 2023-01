Hoàng tử Harry hòa giải với cha và anh trai nhưng không thành

TPO - Hoàng tử Harry dường như sẵn sàng hòa giải với gia đình. Tuy nhiên, những nỗ lực của anh không được Vua Charles và Hoàng tử William đáp lại.

Trong đoạn giới thiệu cho cuộc phỏng vấn trên ITV News ngày 8/1 tới, Hoàng tử Harry cho biết đã có hành động để làm lành với cha, Vua Charles, và anh trai, Hoàng tử William. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của anh đều không có kết quả như ý.

“Họ hoàn toàn không có thiện chí hòa giải. Tôi muốn nhận lại cha tôi, cũng muốn có anh trai trở lại trong cuộc đời”, anh chia sẻ.

Công tước xứ Sussex nhấn mạnh điều anh muốn có là “gia đình”, không phải “thể chế”. Tuy nhiên, theo Harry, anh cảm thấy Hoàng gia Anh có suy nghĩ khác về anh và vợ, Meghan Markle. “Họ cho rằng tốt hơn là giữ chúng tôi như những kẻ phản diện”, anh nói thêm.

Sắp tới, Harry cũng có cuộc trò chuyện với nhà báo Mỹ Anderson Cooper trên chương trình 60 Minutes của CBS. Trong đoạn trailer phát sóng ngày 2/1, hoàng tử sinh năm 1984 đổ lỗi cho gia đình đẩy anh vào tình thế phải "vạch áo cho người xem lưng".

“Mỗi lần tôi cố gắng làm điều gì đó một cách riêng tư, lại có những cuộc họp, vụ rò rỉ và những câu chuyện được dựng lên chống lại tôi và vợ tôi. Phương châm của gia đình là ‘Không bao giờ than phiền, không bao giờ giải thích’. Nhưng đó chỉ là lý thuyết. Họ sẽ cung cấp hoặc trò chuyện với phóng viên và phóng viên đó là người nhồi nhét thông tin và viết ra câu chuyện. Cuối cùng, họ sẽ nói rằng đã liên hệ với Cung điện Buckingham để xin bình luận. Nhưng toàn bộ câu chuyện đều bắt nguồn từ Cung điện Buckingham”, Harry nói.

Anh than phiền suốt nhiều năm qua, mỗi khi bị vướng phải ồn ào nào đó, Hoàng gia Anh không bao giờ lên tiếng đính chính với danh nghĩa để “bảo vệ” anh, nhưng lại làm điều ngược lại cho các thành viên khác. Anh lên án sự im lặng đó là phản bội.

Theo Page Six, Hoàng tử Harry đang khởi động chiến dịch quảng bá cho cuốn hồi ký Spare, dự kiến phát hành ngày 10/1. Cuốn sách sẽ tiếp nối hai phần của bộ phim tài liệu Harry & Meghan tiết lộ chi tiết cuộc sống của Harry trong và sau khi thoát ly gia đình hoàng gia.

Trước đó, truyền thông quốc tế tin cựu quân nhân 38 tuổi muốn sửa lại nội dung sách theo hướng giảm nhẹ những cáo buộc nhắm vào các thành viên gia đình hoàng gia. Tuy nhiên, Tom Bower, tác giả cuốn tiểu sử Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors, cho rằng những nỗ lực của Harry nhằm xoa dịu mối thù gia đình trong cuốn hồi ký sau sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II vào tháng 9 không đi đến đâu.

“Tôi nghĩ mọi người đều biết nhà Sussex không thể sửa đổi cuốn sách theo bất kỳ cách nào. Họ có thể bôi bẩn nó hơn không? Bởi vì nếu không, chúng ta sẽ không bán được sách”, Tom Bowe nhận định.

Tú Oanh