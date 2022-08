Hoàng Phát chuyển mình vươn tầm phát triển

Sau 12 năm hình thành và phát triển, Công ty cổ phần Đầu tư Tập đoàn Hoàng Phát ngày càng lớn mạnh và đang đặt mục tiêu sẽ đầu tư một loạt dự án bất động sản lớn, góp phần vào sự phát triển diện mạo đô thị của các địa phương.

Chuyển hướng chiến lược

Thành lập năm 2009, ban đầu Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Hoàng Phát hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thi công hạ tầng cho các địa phương tại các tỉnh miền Tây đặc biệt là tỉnh Bạc Liêu… Bằng chiến lược đi chậm mà chắc, Hoàng Phát đã quy tụ được đội ngũ lãnh đạo, kỹ sư, nhân viên năng động, giàu kiến thức chuyên môn, ham học hỏi và cầu tiến cũng như tận tâm với công việc.

Những năm đầu hoạt động, Hoàng Phát không đi quá nhanh mà tập trung vào lĩnh vực chính là đầu tư xây dựng, tích lũy tài chính, kinh nghiệm, đồng thời tận dụng mọi cơ hội để thiết lập quan hệ chiến lược với các đối tác lớn cùng chung tầm nhìn phát triển. Sự nỗ lực của Hoàng Phát đã được đền đáp bằng những hợp đồng lớn được các đối tác tin tưởng giao phó, giúp công ty ngày càng lớn mạnh.

Sau 12 năm xây dựng và đạt được vị thế rõ rệt, hiện nay Hoàng Phát bắt đầu đặt ra mục tiêu đa dạng hóa ngành nghề, đa dạng hóa sản phẩm và nỗ lực phát huy mọi nguồn lực để tạo ra sự tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh thị trường. Tuy nhiên, lĩnh vực đầu tư xây dựng các dự án vẫn được Hoàng Phát xác định là nòng cốt, đảm bảo sự phát triển bền vững trong dài hạn.

Theo ông Hoàng Thanh Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Phát, sắp tới công ty sẽ tập trung mạnh hơn nữa cho mảng phát triển dự án tâm linh. Bởi hiện nay xã hội ngày càng phát triển, dân số ngày càng tăng và già hóa khiến cho các khu nghĩa trang bị quá tải và nhu cầu về bất động sản nghĩa trang trở nên nóng hơn bao giờ hết, đồng thời khi đời sống và trình độ dân trí của con người ngày càng cao, thì lại có xu hướng về cội nguồn, chú ý đến cuộc sống tâm linh. “Theo định hướng chiến lược phát triển được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, đến năm 2025 Hoàng Phát sẽ phát triển thành tập đoàn lớn mạnh với nhiều ngành nghề đa dạng và tập trung vào mảng đầu tư bao gồm đầu tư các dự án, đầu tư các mảng dịch vụ khác…”, ông Long cho biết.

Để hiện thực hóa mục tiêu nói trên, thời gian vừa qua Hoàng Phát đã tích cực đổi mới công nghệ, đầu tư cả về chiều sâu và chiều rộng từ trang thiết bị máy móc thi công, quản lý, không ngừng nâng cao bồi dưỡng trình độ khoa học kỹ thuật và nghiệp vụ chuyên môn trong quản lý, thiết kế cũng như thi công cho đội ngũ nhân viên. Điều này giúp Hoàng Phát xây dựng vững chắc uy tín thương hiệu đối với các đối tác và có chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

Hướng đột phá mới

Sau thời gian chuẩn bị, bên cạnh tiềm lực tài chính và công nghệ, Hoàng Phát cũng đã tích lũy được quỹ đất lớn để hiện thực hóa chiến lược phát triển mới. Một loạt dự án vừa được công bố hứa hẹn sẽ giúp Hoàng Phát tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong thời gian sắp tới.

Trước tiên phải nhắc đến là Khu đô thị mới Hoàng Phát tổng diện tích hơn 69ha tại phường 1, thành phố Bạc Liêu, với vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Theo quy hoạch, dự án này sẽ gồm 3 phân khu chính với hơn 2.100 căn nhà liên kế và biệt thự, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 10.000 người. Khu đô thị mới Hoàng Phát được tích hợp hệ thống tiện ích cao cấp, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng ngày càng cao của người dân. Có thể kể đến như trường mầm non, trường cấp 1, cấp 2; trung tâm sinh hoạt cộng đồng; khu nhà hàng – khách sạn; khu dịch vụ ẩm thực; trụ sở ngân hàng; trung tâm thương mại; công viên và trung tâm thể dục thể thao hiện đại mang đến không gian sống xanh mát hơn cho cư dân, đồng thời góp phần cải thiện diện mạo đô thị.

Dự án in đậm dấu ấn Hoàng Phát là công trình xây dựng tuyến kè bờ Tây kênh 30-4. Đối với dự án này, Hoàng Phát đã liên danh với Công ty cổ phần Xây dựng Công trình 505 khởi công vào năm 2017 góp phần phát triển cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Bạc Liêu. Đến nay, công trình đã hoàn thành và đã bàn giao cho địa phương vận hành, khai thác.

Dự án công trình Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu tọa lạc ngay trong khu đô thị mới Hoàng Phát. Dự án được khởi công vào năm 2018 và đã đưa vào sử dụng năm 2021. Ngoài thành phố Bạc Liêu, Hoàng Phát cũng đã thực hiện thành công nhiều dự án khác trên địa bàn tỉnh như thị xã Giá Rai, huyện Phước Long… Chưa hết, hiện Hoàng Phát cũng đang xúc tiến đầu tư thêm hai dự án khu nhà ở kết hợp trung tâm thương mại tại huyện Hồng Dân và huyện Phước Long với tổng vốn đầu tư hơn 800 tỷ đồng.

Đặc biệt, tại tỉnh Đắk Lắk, Hoàng Phát đang triển khai đầu tư dự án Công viên nghĩa trang Vĩnh hằng An Lạc Viên với quy mô gần 100ha trên địa bàn huyện Buôn Đôn. Đây là dự án công viên nghĩa trang hiện đại với quy mô lớn nhất, sử dụng công nghệ hàng đầu thế giới tại khu vực Tây Nguyên được Hoàng Phát đặt rất nhiều tâm huyết phát triển để góp phần cải tạo và nâng tầm diện mạo đô thị Đắk Lắk, đáp ứng nhu cầu hỏa táng, chôn cất cũng như chăm sóc, thăm viếng nơi an nghỉ người đã khuất theo hình thức văn minh của người dân. Theo kế hoạch, dự án Công viên nghĩa trang Vĩnh hằng An Lạc Viên sẽ chính thức được Hoàng Phát đưa vào hoạt động trong quý IV năm 2022.