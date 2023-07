Hoan TT chính thức ra mắt các sản phẩm hồng sâm organic KJH

Vừa qua tại Hà Nội, Công ty TNHH Đầu tư xuất nhập khẩu Hoan TT đã tổ chức Lễ ra mắt các sản phẩm hồng sâm organic đến từ thương hiệu KJH sản xuất.

Hoan TT ra mắt các sản phẩm hồng sâm organic KJH

Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, Công ty TNHH Đầu tư xuất nhập khẩu Hoan TT cho hay đang thực hiện chiến lược phát triển dài hạn, không ngừng nỗ lực đưa các sản phẩm chăm sóc sức khỏe đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới về Việt Nam.

Hồng sâm organic KJH là sản phẩm tiếp theo được Hoan TT lựa chọn hợp tác và phân phối tại Việt Nam, với mong muốn mang đến những sản phẩm cao cấp, chăm sóc sức khỏe toàn diện và an toàn cho người tiêu dùng.

Tại sự kiện bà Trần Thị Kim Hoàn - Giám đốc công ty TNHH Đầu tư xuất nhập khẩu Hoan TT - cho biết: "Hoan TT là một trong những doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực nhập khẩu và phân phối độc quyền các mặt hàng thực phẩm, vitamin, sữa bột, dầu gội dầu… cao cấp từ Úc, Hàn Quốc và một số quốc gia khác. Hiện chúng tôi đang là nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam một số các thương hiệu như Lotte, Biostime, Arravite, Hydrodol, Impro Red…”.

Bà Kim Hoàn cho hay định hướng của Hoan TT là chỉ đưa về Việt Nam những sản phẩm có tuổi đời, có chất lượng cao, có giá trị thực. “Chúng tôi đã có sự nghiên cứu rất kỹ các sản phẩm của nhãn hàng hồng sâm organic KJH, về xuất xứ, chất lượng, chứng nhận hữu cơ, giá thành. Các sản phẩm hồng sâm organic KJH được đảm bảo các quy trình về canh tác hữu cơ, sản xuất hữu cơ, từ đó tạo ra sản phẩm hồng sâm hữu cơ chất lượng.

Hồng sâm KJH xứng đáng là sản phẩm được giới thiệu với người tiêu dùng Việt Nam. Và Công ty TNHH Đầu tư xuất nhập khẩu Hoan TT tự hào là đơn vị nhập khẩu và phân phối độc quyền các sản phẩm chất lượng KJH Organic Red Ginseng”.

KJH Organic Red Ginseng có xuất xứ từ Hàn Quốc, do công ty Go Corp. - đối tác của Tập đoàn Hyundai và Daesang - sản xuất. Tại sự kiện ông Kang In Chul - CEO đại diện của KJH – đã nêu lên những điểm khác biệt của hồng sâm KJH.

Theo ông Kang, KJH là thương hiệu hồng sâm có lịch sử lâu đời ở Hàn Quốc. Hồng sâm oganic KJH được sản xuất và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt từ khi nuôi trồng tới khi thu hoạch và chế biến tại nhà máy sản xuất. “Hồng sâm KJH được chứng nhận đạt chuẩn organic tại nhiều quốc gia trên thế giới như Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và EU. KJH Organic Red Ginseng cung cấp hàm lượng Saponin cao hơn 30% so với hồng sâm thông thường của Hàn Quốc”, ông Kang cho hay.

Nguyên liệu được lựa chọn là những củ hồng sâm từ 4 đến 6 năm tuổi từ trang trại sâm organic tỉnh Geumsan Hàn Quốc.KJH Organic Red Ginseng với đa dạng sản phẩm, đáp ứng được nhu cầu sử dụng hồng sâm organic của mọi lứa tuổi khác nhau trong gia đình.

Nghệ sĩ Đức Hùng trở thành đại sứ thương hiệu Hoan TT lựa chọn NSƯT Đức Hùng trở thành đại sứ thương hiệu KJH Organic Red Ginseng tại Việt Nam.

“Là nghệ sĩ, tôi luôn gần thiên nhiên để chạm cảm xúc và sáng tạo. Khi biết đến KJH Organic Red Ginseng - thương hiệu uy tín hàng đầu tại Hàn Quốc về hồng sâm hữu cơ, được hàng triệu người tiêu dùng trên thế giới lựa chọn, tôi đã nhận lời hợp tác với Hoan TT.

Trở thành Đại sứ thương hiệu KJH Organic Red Ginseng tại Việt Nam đối với tôi là một niềm kiêu hãnh và tự hào. Tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để đồng hành cùng nhãn hàng, mang tới những sản phẩm tốt nhất, chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình”, NSƯT Đức Hùng cho biết

Ngay tại sự kiện, Hoan TT đã ký kết hợp tác với doanh nhân Lee Như, doanh nhân Hương Chất - Chủ tịch Hương Chất Group nhằm đẩy mạnh hơn nữa hoạt động kinh doanh, phân phối các sản phẩm KJH Organic Red Ginseng.

Chia sẻ tại sự kiện, Chủ tịch Hương Chất Group cho biết: “Sau khi tự trải nghiệm và nhận thấy rõ hiệu quả, tôi đã tìm hiểu sâu hơn về nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm hồng sâm oganic KJH Hàn Quốc.

Với mong muốn người tiêu dùng Việt có thể tiếp những sản phẩm tốt và chất lượng, chúng tôi tự hào hợp tác cùng Hoan TT phân phối hồng sâm organic KJH - những sản phẩm cung cấp nguồn dưỡng chất vượt trội, hỗ trợ tăng cường sức khỏe, hỗ trợ tăng sức đề kháng cho người dùng”.

Doanh nhân Lee Như - CEO sáng lập và điều hành Công ty TNHH Lee Như - chia sẻ: “Tôi luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng để lựa chọn và điều quan trọng nhất phải là chất lượng. Tôi có thời gian tìm hiểu và biết rằng, các sản phẩm hồng sâm organic KJH Hàn Quốc đạt được chứng nhận USDA Organic - chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ nghiêm ngặt nhất của cơ quan USDA. Tôi hoàn toàn tin tưởng hợp tác cùng Hoan TT phân phối hồng sâm organic KJH”.