Hoàn thành bồi thường, hỗ trợ tạm cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

TPO - Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị thành phố Hà Nội, Ban đã phối hợp với các đơn vị thuộc quận Đống Đa, Ba Đình hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tạm cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.Tất cả hộ dân nhận tiền đều đã đồng thuận ký biên bản thỏa thuận tạm cư và bàn giao mặt bằng đúng thời hạn.

Sáng 27/10, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội (tuyến số 3) đoạn Nhổn - ga Hà Nội trên địa bàn quận Đống Đa và Ba Đình.

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị thành phố Hà Nội, thực hiện Thông báo số 895 ngày 23/9 về kết luận của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tại buổi kiểm tra việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng tuyến số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội, Ban đã phối hợp với UBND quận Đống Đa, UBND các phường: Cát Linh, Quốc Tử Giám, Văn Chương, Văn Miếu hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tạm cư cho 30/30 hộ dân bị ảnh hưởng.

Trên địa bàn quận Ba Đình, Ban đã phối hợp với UBND quận Ba Đình, UBND phường Kim Mã chi trả cho 18/18 hộ dân. Tất cả hộ dân nhận tiền đều đã đồng thuận ký biên bản thỏa thuận tạm cư và bàn giao mặt bằng đúng thời hạn.

Đối với việc đề xuất xem xét hỗ trợ kinh phí thuê địa điểm làm trụ sở Công an phường Văn Chương (phần chênh lệch so với định mức chung), ngày 14/10/2022, quận Đống Đa đã ban hành quyết định về nội dung này. Ban Quản lý đường sắt đô thị thành phố đã chi trả tiền cho chủ sở hữu nhà ở, công trình cho thuê tại địa chỉ số 67 ngõ Lương Sử C (phường Văn Chương, quận Đống Đa).

Đối với việc xem xét bán 1 căn hộ tái định cư cho 1 hộ dân bị thu hồi đất tại ga S9, ngày 25/10/2022, UBND thành phố đã có văn bản chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng và liên ngành thành phố bán 1 căn hộ trong quỹ nhà tái định cư của dự án cho hộ gia đình ông Phạm Văn Tuyên và bà Phạm Thị Huệ nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng ga S9.

Theo đó, quận Ba Đình và Ban Quản lý đường sắt đô thị thành phố sẽ thông báo đến hộ gia đình và tiến hành các thủ tục liên quan để bàn giao căn hộ trong thời gian sớm nhất.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp của Ban Quản lý đường sắt đô thị thành phố, 2 quận Đống Đa và Ba Đình trong triển khai các nội dung theo chỉ đạo tại các kết luận, thông báo của Thành ủy, đặc biệt đã hoàn thành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tạm cư cho tất cả hộ dân bị ảnh hưởng, vượt tiến độ so với yêu cầu tại Thông báo số 895 của Thành ủy.

Bà Tuyến đề nghị các sở, ngành liên quan phối hợp với quận Ba Đình khẩn trương tiến hành các thủ tục để bàn giao nhà tái định cư đối với gia đình ông Phạm Văn Tuyên và bà Phạm Thị Huệ, xong trong tháng 11/2022. Cùng với đó, các sở, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý đường sắt đô thị, các quận Ba Đình và Đống Đa trong việc nắm sát tình hình; tiếp tục tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong quá trình triển khai dự án.

Theo bà Tuyến, cùng với đẩy nhanh tiến độ thi công phần đi ngầm, Ban Quản lý đường sắt đô thị thành phố nghiên cứu, sớm đưa phần công trình đi nổi của dự án vào sử dụng, góp phần giải quyết vấn đề giao thông của Thủ đô.

Mới đây, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XV, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng nhắc về dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội. Theo ông Dũng, phần nổi của dự án này sẽ cố gắng đưa vào vận hành từ cuối năm 2022. Còn về phần ngầm, từ Kim Mã về ga Hà Nội đã chậm tiến độ 4 - 5 năm. Ông Dũng cho biết, phần ngầm này, nhà thầu đã lắp đặt máy móc thực hiện đâu ra đấy, bản thân ông cũng đã xuống kiểm tra tận nơi, công nghệ rất hiện đại, nhưng vướng mắc lớn nhất là không bàn giao được mặt bằng để cho nhà thầu làm. Bí thư Hà Nội cho biết, có 50 hộ trong diện ảnh hưởng của phần thi công ngầm, trên địa bàn hai quận Ba Đình và Đống Đa. "Tôi hỏi thì anh em nói là không có chính sách giải phóng mặt bằng, hỗ trợ cho người dân di chuyển, bởi làm hầm, mà bà con thì ở trên mặt đất", ông Dũng nói, đồng thời cho biết, ông yêu cầu áp dụng đúng chính sách như thực hiện phần đi nổi. "Chúng tôi đưa ra họp, đề xuất với Thường trực, Thường vụ thành uỷ, đưa ra Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, thống nhất áp dụng như thế, đưa ra HĐND biểu quyết thông qua danh sách, sẽ hỗ trợ bà con trong thời gian thi công phần ngầm", ông Dũng nói. Theo đó, trong 50 hộ dân bị ảnh hưởng, sẽ có 43 hộ di chuyển đi nơi khác, sau khi thi công xong sẽ về lại. 7 hộ nhà bị hỏng sẽ được hỗ trợ xây lại nhà. .