Hoàn tất việc ‘lên đời’ sân bay Điện Biên

TPO - Theo kế hoạch, ngày 2/12 Cảng hàng không Điện Biên sẽ hoạt động trở lại sau thời gian tạm dừng để đầu tư xây dựng, mở rộng.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết, đến thời điểm này việc thi công các hạng mục dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên đã hoàn thành như: Đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay, nhà ga hành khách cùng các công trình phụ trợ, đài dẫn đường, đèn hiệu, biển báo và hàng rào an ninh...

Ngày 27/3/2021, Thủ tướng đã có Quyết định số 470 phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên với quy mô đường cất hạ cánh dài 2400m, rộng 45m, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cho các loại tàu bay hiện đại như A320, A321. Quy mô hàng không dân dụng, cải tạo, mở rộng công suất khai thác nhà ga hành khách hiện hữu từ 300 nghìn khách/năm lên 500.000 khách/năm; cải tạo, xây dựng mới các công trình phụ trợ, khu hàng không dân dụng đảm bảo đồng bộ khai thác tàu bay A320, A321 và tương đương.

Ngày 22/1/2022, tại Cảng hàng không Điện Biên, UBND tỉnh Điện Biên và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên.

Cảng hàng không Điện Biên có sân đỗ tàu bay với 4 vị trí đỗ, trong đó 3 vị trí đỗ dành cho tàu bay A320/A321 hoặc tương đương và 1 vị trí đỗ dành cho tàu bay ATR72 hoặc tương đương trở xuống.

Hệ thống hàng rào an ninh xây mới với 6 bốt gác an ninh, 4 cổng hàng rào, hệ thống camera an ninh hàng rào được lắp đặt đồng bộ, hệ thống chiếu sáng dọc tuyến hàng rào khu bay đảm bảo công tác tuần tra an ninh.

Hệ thống đèn phụ trợ hàng không hỗ trợ cho tàu bay cất hạ cánh, di chuyển dưới mặt đất trong điều kiện ban đêm, ban ngày thời tiết xấu, tầm nhìn hạn chế. Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên trang bị các hệ thống đèn đạt tiêu chuẩn theo quy định của Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế.

Nhà ga hành khách Cảng hàng không Điện Biên được thiết kế gồm 2 tầng với đường nét kiến trúc hiện đại, hài hòa. Trong đó, tầng 1 gồm mái sảnh, hành khách đi và khu vực hành khách đến; tầng 2 có phòng chờ, phòng khách hạng thương gia, khu vực dịch vụ thương mại và các khu vực phụ trợ phục vụ khai thác.

Nhà ga hành khách Cảng hàng không Điện Biên được cải tạo, nâng cấp với các trang thiết bị hiện đại và đồng bộ, đáp ứng đủ không gian sử dụng phục vụ hành khách, tạo điều kiện thuận lợi về môi trường hoạt động hàng không cũng như phát triển các dịch vụ phi hàng không.

Quy trình vận chuyển hành khách, hành lý tại nhà ga, sân đỗ tuân thủ đúng tiêu chuẩn và các quy định hiện hành về hàng không dân dụng, đảm bảo an ninh, an toàn hàng không.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên là một trong những công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ tạo động lực tăng trưởng kinh tế cho tỉnh Điện Biên nói riêng và các tỉnh khu vực Tây Bắc nói chung.

Cận cảnh Cảng hàng không Điện Biên vừa hoàn thành sửa chữa, nâng cấp: