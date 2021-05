Hoài Linh xin lỗi, trần tình về số tiền hơn 14 tỷ đồng cứu trợ chưa chuyển từ thiện

Trong clip, NSƯT Hoài Linh khẳng định số tiền này vẫn còn nằm trong tài khoản riêng dành cho mục đích thiện nguyện mà anh đã thiết lập. Lẽ ra trong thời gian đầu năm 2021 Hoài Linh đã chuẩn bị kế hoạch đi trao tiền cho đồng bào miền Trung gặp khó khăn do dịch bệnh và thiên tai. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại nên kế hoạch đó đã phải hoãn lại tới đầu tháng 5 năm nay. Nhưng tới thời điểm này kế hoạch đó vẫn phải tạm gác lại lần nữa do dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp.

Hoài Linh cho biết: "Tôi là người của công chúng, cần phải làm gương, không thể tập trung đông người… Mọi người hãy tin vào sự minh bạch của tôi. Cho đến thời điểm này thì số tiền quyên góp không phải là hơn 13 tỉ đồng mà chính xác là hơn 14,67 tỉ đồng. Tôi sẽ thực hiện sứ mệnh này và có các chứng từ, giấy xác nhận của địa phương nơi đoàn từ thiện của tôi đến trao. Bởi lẽ, khi tiến hành đi trao số tiền này, tôi đều phải thông qua chính quyền địa phương và có sự xác nhận của địa phương khi tiếp nhận số tiền giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả sau thiên tai…" – Hoài Linh nói trong clip.

NSƯT Hoài Linh

Cũng trong clip trên, Hoài Linh đã gủi lời cảm ơn tấm lòng từ thiện của đông đảo khán giả đã yêu mến và hưởng ứng lời kêu gọi trên trang cá nhân của anh. Hoài Linh cho biết có những người chỉ gửi vài ngàn đồng nhưng NS vẫn rất trân trọng bởi đó là tấm lòng, là sự chia sẻ của khán giả mà không gì có thể đo đếm được. "Thương lắm quý vị ơi, có những người gửi số tiền tuy không lớn nhưng cho thấy tấm lòng thiện nguyện cùng chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung… Tôi sẽ đến tận nơi trao và xin lỗi đồng bào miền Trung về sự chậm trễ này" – NSƯT Hoài Linh bày tỏ.

Hoài Linh trong một lần đi làm từ thiện

Hoài Linh khẳng định sau những đợt trao tiền từ thiện, anh luôn công bố các đầy đủ các chứng từ như clip, hình ảnh và các tài liệu để chứng minh cho sự minh bạch của hoạt động thiện nguyện mà anh đang thực hiện. Hoài Linh cũng cho rằng bản thân anh luôn tâm nguyện là hãy làm đúng lương tâm, tránh nhiệm với số tiền mà công chúng đã đặt niềm tin nơi anh. “Không làm mẻ một đồng nào của công chúng”- Hoài Linh nói.