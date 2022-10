Hòa Phát ghi nhận 34.441 tỷ đồng doanh thu trong quý 3/2022

Quý 3/2022, Tập đoàn Hòa Phát đạt doanh thu 34.441 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ 2021. Lợi nhuận sau thuế ở mức âm 1.786 tỷ đồng, giảm 117% so với cùng kỳ năm trước.

Tập đoàn Hòa Phát cho biết, lũy kế 9 tháng, Hòa Phát đạt 116.559 tỷ đồng doanh thu và 10.443 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt đạt 76% và 39% kế hoạch năm. Lĩnh vực thép và sản phẩm liên quan đóng góp trên 90% doanh thu và lợi nhuận toàn tập đoàn.

Về kết quả kinh doanh bị âm trong quý III, Tập đoàn Hoà Phát cho biết, kết quả kinh doanh trên là do nhu cầu thép suy yếu ở cả trong nước và thế giới, giá nguyên vật liệu trong đó đặc biệt là giá than cao gấp ba lần so với thời điểm bình thường, tín dụng thắt chặt, tỷ giá và lãi suất tăng mạnh.

Hòa Phát đã sản xuất hơn 6 triệu tấn thép thô trong 9 tháng của năm 2022, tương đương cùng kỳ 2021. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép xây dựng, HRC và phôi thép đạt 5,7 triệu tấn, tăng 3% so với 9 tháng 2021. Thép xây dựng ghi nhận 3,4 triệu tấn sau 9 tháng, tăng 24%, trong đó thị trường xuất khẩu đóng góp hơn 1 triệu tấn, tương đương cả năm 2021.

Trong sáu tháng đầu năm 2022, thị phần của Hòa Phát đã được mở rộng từ 32,6% lên 36% đối với thép xây dựng, từ 24,7% lên 29% đối với ống thép và tiếp tục duy trì trong quý III/2022.

Với dòng sản phẩm thép cuộn cán nóng, Tập đoàn đã cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước hơn 2 triệu tấn, tăng 5% so với 9 tháng 2021 và đóng góp 36% sản lượng của chung của Hòa Phát thời gian qua. Sản phẩm hạ nguồn HRC là ống thép đạt 577 nghìn tấn, tăng 16%; tôn mạ các loại ghi nhận 249 nghìn tấn, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Quý 3/2022, doanh thu từ nông nghiệp tăng 10%, lợi nhuận tăng 32% so với cùng kỳ quý 3 năm 2021. Tính chung 9 tháng, mảng hoạt động này đã có lãi trở lại.

Tập đoàn Hòa Phát cho biết, vừa cho ra mắt một số sản phẩm mới trong lĩnh vực Điện máy gia dụng, nổi bật là máy lọc nước. Tập đoàn đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự án Trung tâm sản xuất hàng điện lạnh, điện máy gia dụng tại tỉnh Hà Nam và tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Dự án Dung Quất 2 với sản lượng 5,6 triệu tấn HRC đang được triển khai đúng tiến độ.