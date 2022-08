Hòa Phát đầu tư đóng mới hai tàu tải trọng 24.500 tấn

Công ty CP Vận tải biển Hòa Phát vừa ký hợp đồng đóng 2 tàu chở hàng tải trọng 24.500 tấn với Nhà máy đóng tàu Hạ Long. Hoạt động này nằm trong chiến lược phát triển đội tàu để phục vụ nhu cầu vận chuyển nguyên liệu và thành phẩm của Tập đoàn.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Tuấn Anh – Tổng giám đốc Công ty Đóng tàu Hạ Long cam kết đảm bảo tiến độ đưa tàu vào hoạt động theo đúng kế hoạch của Hòa Phát đặt ra.

Dự kiến, quý 4/2023, hai tàu chở hàng này sẽ đưa vào khai thác, góp phần tối ưu hóa chuỗi sản xuất, cung ứng các sản phẩm thép, phù hợp với chiến lược phát triển đa dạng đội tàu của Tập đoàn Hòa Phát.

Ngoài ra, Công ty Vận tải biển Hòa Phát đang trực tiếp sở hữu 3 tàu biển cỡ lớn dòng Kamsarmax có tải trọng từ 80.000-90.000 tấn, chuyên chở hàng rời, phục vụ một phần nhu cầu vận chuyển nguyên liệu than, quặng cho Tập đoàn Hòa Phát.

Trong chiến lược dài hạn, đội tàu của Hòa Phát sẽ có từ 15-20 tàu biển các loại phục vụ nhu cầu vận tải nguyên liệu và thành phẩm ngày càng tăng cao, đặc biệt sau khi dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 đi vào hoạt động.

Về kết quả kinh doanh những tháng đầu năm, Tập đoàn Hòa Phát cho biết, trong tháng tháng 7, thị trường thép trong nước tiếp tục gặp khó khăn do nhu cầu yếu, thời tiết bắt đầu bước vào mùa mưa. Tuy nhiên sản lượng xuất khẩu thép xây dựng của Tập đoàn ghi nhận 147.000 tấn, tăng 81% so với cùng kỳ năm trước. Đây là yếu tố chính giúp thép Hòa Phát duy trì đà tăng sản lượng bán hàng so với năm trước.

Lũy kế 7 tháng, Tập đoàn Hòa Phát đã sản xuất 4,9 triệu tấn thép thô, tăng 5% so với cùng kỳ 2021. Sản lượng bán hàng thép xây dựng, phôi thép và HRC đạt trên 4,5 triệu tấn thép các loại, tăng 5% so với cùng kỳ 2021. Trong đó, thép xây dựng là 2,7 triệu tấn, tăng 25%; sản lượng HRC đóng góp gần 1,6 triệu tấn, tăng 6% so với 7 tháng 2021.