Hòa Phát đã cung cấp hơn 4,5 triệu tấn thép ra thị trường sau 7 tháng

Tháng 7/2022, sản lượng bán hàng các sản phẩm phôi thép, thép xây dựng, thép cuộn cán nóng đạt 526.000 tấn, tương đương cùng kỳ 2021. Trong đó, thép xây dựng đóng góp 372.000 tấn, cao hơn 2% so với tháng 7/2021.

Trong tháng tháng 7, thị trường thép trong nước tiếp tục gặp khó khăn do nhu cầu yếu, thời tiết bắt đầu bước vào mùa mưa. Tuy nhiên sản lượng xuất khẩu thép xây dựng của Tập đoàn ghi nhận 147.000 tấn, tăng 81% so với cùng kỳ năm trước. Đây là yếu tố chính giúp thép Hòa Phát duy trì đà tăng sản lượng bán hàng so với năm trước.

Thép cuộn cán nóng (HRC) của Tập đoàn đạt 150.000 tấn trong tháng vừa qua, giảm 5% so với tháng 7/2021. Sản phẩm hạ nguồn HRC như ống thép, tôn mạ đạt 78.000 tấn, riêng ống thép là 60.000 tấn, tăng 38% so với cùng kỳ.

Lũy kế 7 tháng, Tập đoàn Hòa Phát đã sản xuất 4,9 triệu tấn thép thô, tăng 5% so với cùng kỳ 2021. Sản lượng bán hàng thép xây dựng, phôi thép và HRC đạt trên 4,5 triệu tấn thép các loại, tăng 5% so với cùng kỳ 2021. Trong đó, thép xây dựng là 2,7 triệu tấn, tăng 25%; sản lượng HRC đóng góp gần 1,6 triệu tấn, tăng 6% so với 7 tháng 2021.

Ngoài ra, Hòa Phát đã cung cấp 437.000 tấn ống thép, 198.000 tấn tôn mạ các loại sau 7 tháng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Trong lĩnh vực thép, Tập đoàn hiện có công suất thép thô 8,5 triệu tấn/năm. Thép xây dựng và ống thép của Hòa Phát giữ thị phần số 1 Việt Nam, lần lượt là 36,2% và 28,8%. Bên cạnh phục vụ thị trường trong nước, Tập đoàn còn xuất khẩu các sản phẩm thép tới hơn 20 quốc gia khắp thế giới nhằm đa dạng hóa thị trường tiêu thụ.