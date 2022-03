Hoa ly kép ‘cháy hàng’ dịp 8/3

TPO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên hôm nay (7/3), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi phía Bắc có nơi 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C.