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Hoa Học Trò 1483: Tự tin làm đại sứ ngoại giao học đường, tỏa sáng Hè này

H2Team

HHTO - Được truyền cảm hứng từ tinh thần mến khách qua những hoạt động tiếp đón phái đoàn ngoại giao của các nguyên thủ quốc gia, teen Việt cũng đang tự tin làm “đại sứ văn hóa”, biến bàn ăn và những chuyến đi chơi thành không gian hội nhập, giao lưu văn hóa đầy sáng tạo và gần gũi.

Vũ trụ art toys: Chiếc gương soi cá tính mới của Gen Alpha

Từ những món đồ chơi nhỏ xinh đặt trên bàn học đến các phiên bản giới hạn được săn đón toàn cầu, đồ chơi nghệ thuật (art toys) đang dần trở thành chiếc gương soi cá tính mới của Gen Alpha. Không chỉ dừng lại ở thú vui sưu tầm, art toys đang mở ra một hệ sinh thái sáng tạo, nơi teen vừa làm nghệ thuật, vừa xây dựng thương hiệu cá nhân từ đam mê của mình.

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Khi các "Anh trai"... không được nghỉ Hè

Từ bệ phóng của Anh Trai "Say Hi", Vũ trụ “Say Hi” giờ đây đang mở rộng thành một hệ sinh thái nội dung, nơi khán giả có thể bắt gặp những gương mặt quen thuộc ở nhiều format khác nhau. Không chỉ vì xuất hiện cùng lúc, những chương trình này đang cùng nhau kể một câu chuyện lớn hơn về cách khán giả Việt xem giải trí, cách nghệ sĩ được xây dựng hình ảnh và cách ngành nội dung trong nước đang tìm đường đi mới. Nếu duy trì được nhịp sáng tạo, “Say Hi” có thể không chỉ là một hiện tượng mùa vụ, mà là một trong những dấu hiệu rõ nhất cho cách làng giải trí Việt sẽ vận hành trong tương lai.

Bật "khiên bảo vệ" bạo lực học đường thời công nghệ

Không còn dừng lại ở viết bản tự kiểm hay giải quyết nội bộ, những vụ việc bạo lực học đường gây phẫn nộ dư luận tại Phú Thọ và Lâm Đồng mới đây đã bị khởi tố, là hồi chuông cảnh báo đanh thép: Bạo lực học đường từ giờ sẽ bị xử lý nghiêm khắc hơn, thậm chí là đối mặt với bản án hình sự.

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Giải mã ngành nghề: Biến hình thành nam thần trong vũ trụ cosplay

Bạn sở hữu một nụ cười kẹo ngọt nhưng lại muốn mang phong thái ngạo nghễ của các soái ca 2D? đang mở ra một thế giới nơi teen Việt được hóa thân, nhập vai, mở khóa phiên bản khác của chính mình. Nổi bật trong dàn tân binh “sân nhà” chính là Đặng Anh Kỳ (nghệ danh: Aki Aki アキ) sẽ cùng bạn khám phá cách biến sở thích hóa trang thành nghề nghiệp mới.

Số báo Hoa Học Trò 1483 dự kiến phát hành từ ngày 17/6/2026 tại các sạp báo và nhà sách toàn quốc với giá 20.000 đồng. Đặt trước và tìm mua tại hệ thống các nhà sách FAHASA, Phương Nam, trang thương mại điện tử TikTokShop, Shopee…

Lưu ý: Tại một số địa điểm, báo sẽ có trễ hơn từ 2 - 3 ngày tùy thuộc vào thời gian vận chuyển nên nếu không mua được báo, bạn hãy inbox cho fanpage Hoa Hoc Tro Magazine nhé!

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H2Team
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