Hoa hậu Việt Nam tuyển sinh ở ngôi trường có hơn 120.000 sinh viên

Nữ sinh Đại học Thái Nguyên gửi thông điệp

Ngay khi ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam chọn Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên là địa điểm duy nhất tại tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình giao lưu, sinh viên chủ động tập luyện để thể hiện vẻ đẹp toàn diện trong màn xuất hiện ấn tượng.

Nhiều nữ sinh cũng sẵn sàng được truyền cảm hứng bởi Hoa hậu Hà Trúc Linh để mạnh dạn đăng ký Hoa hậu Việt Nam 2026.

Dàn ca sĩ, người đẹp dự sự kiện sáng 9/6.

Sinh viên Nguyễn Thị Hạnh (Ngành Quản lý TDTT K22) chia sẻ: "Là sinh viên ngành Quản lý thể dục thể thao, tôi đến với Hoa hậu Việt Nam không chỉ bằng khát vọng chinh phục vẻ đẹp, mà còn mong muốn lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và tích cực đến cộng đồng.

Thông qua cuộc thi, tôi mong muốn truyền cảm hứng để các bạn trẻ tự tin theo đuổi đam mê, rèn luyện sức khỏe và không ngừng hoàn thiện bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình".

Nữ sinh Hầu Thị Quỳnh (Ngành Trung Quốc học B K23B) hy vọng cuộc thi tìm ra những hình mẫu sắc đẹp hiện đại, sở hữu tư duy toàn cầu và truyền cảm hứng mạnh mẽ đến thế hệ trẻ.