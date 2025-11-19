Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu Thanh Thủy khoe clip siêu đáng yêu giữa trời tuyết, netizen vội nhắc nhở một điều

Sơn Vũ - Ảnh: FBNV

HHTO - Hoa hậu Thanh Thủy đã nhanh chóng giải thích sau khi được khán giả lên tiếng nhắc nhở.

585076876-1249132250579462-3306491298144231967-n.jpg

Hoa hậu Thanh Thủy hiện đang có mặt tại Nhật Bản để đồng hành cùng cuộc thi Miss International 2025. Là đương kim Hoa hậu nên Thanh Thủy luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng khi xuất hiện cạnh các thí sinh.

Trên trang cá nhân, Thanh Thủy thường xuyên cập nhật hình ảnh về cuộc thi. Nàng hậu cũng đăng tải clip hào hứng chạy chơi dưới trời tuyết, khoe nhan sắc rạng rỡ. Và netizen phát hiện Thanh Thủy đã đeo ngược dải sash nên nhanh chóng nhắc nhở nàng hậu hãy lưu ý chi tiết này.

584452005-1248656760627011-8767348973322820327-n.jpg

Sau đó, đương kim Miss International 2024 giải thích rằng lần đầu nàng hậu nhìn thấy tuyết nên vui quá, quên chưa chỉnh lại dải sash đã quay clip. Ngay sau đó, cô đã đeo lại sash cho đúng. Lời thanh minh dễ thương của nàng hậu khiến khán giả bật cười vì quá đỗi chân thành và dễ thương.

thanh-thuy-6.jpg
thanh-thuy-1.jpg

Nhiều người cũng lo lắng cho sức khỏe của Thanh Thủy khi sang Nhật đúng thời điểm nhiệt độ xuống thấp. Trong clip, nàng hậu cũng than lạnh, gương mặt ửng đỏ vì rét nên cư dân mạng đều nhắn nhủ Thanh Thủy nhớ mặc ấm, chú ý giữ gìn sức khỏe vì Miss International 2025 kéo dài nhiều ngày, lịch hoạt động dày đặc.

thanh-thuy-2.jpg
thanh-thuy-4.jpg

Một năm sau khi đăng quang Miss International 2024, Thanh Thủy đã có nhiệm kỳ rực rỡ với nhiều hoạt động ý nghĩa. Nàng hậu ngày càng được yêu mến nhờ nhan sắc thăng hạng, kỹ năng ứng xử tinh tế khéo léo, tính cách hoạt bát thân thiện.

Sơn Vũ - Ảnh: FBNV
