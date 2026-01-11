Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Hoa hậu Thanh Thủy "biến hoá" đa phong cách tại các sự kiện đầu năm 2026

JEANIE - Ảnh: FBNV
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Mặc dù đã kết thúc cả 2 nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam 2022 và Miss International 2024, cái tên Huỳnh Thị Thanh Thủy vẫn thu hút sự chú ý không nhỏ của người hâm mộ sắc đẹp. Nàng hậu luôn biết cách làm mới bản thân, thay đổi phong cách, mang đến diện mạo xinh đẹp rực rỡ trong mọi sự kiện.

Năm 2025, Hoa hậu Thanh Thủy tiếp xúc với nhiều thương hiệu xa xỉ nổi tiếng thế giới. Mới đây, nàng hậu lại có mặt tại sự kiện giới thiệu các loại son YSL The Slim Couture Matte.

thanh-thuy11.jpg
thanh-thuy10.jpg
thanh-thuy9.jpg
thanh-thuy8.jpg

Hoa hậu Thanh Thủy mặc trang phục màu đen, phong cách trẻ trung, hiện đại, xinh đẹp sắc sảo. Cô buộc tóc đuôi ngựa, khoe trọn đường nét khuôn mặt xinh đẹp không góc chết.

﻿thanh-thuy6.jpg
thanh-thuy7.jpg
thanh-thuy5.jpg
thanh-thuy4.jpg

Tại sự kiện sau đó, buổi tiệc tri ân cuối năm và chiêm ngưỡng những thiết kế mới nhất trong BST Serenade on the Waves - Haute Holiday 2026 của hai nhà thiết kế VUNGOC&SON, Hoa hậu Thanh Thủy thay đổi phong cách. Nàng hậu xinh đẹp vừa dịu dàng, vừa quyến rũ trong thiết kế váy ren cúp ngực màu đỏ. Hoa hậu Thanh Thủy trang điểm trong veo, để mái thưa, búi tóc nhẹ nhàng, mang đến hình ảnh của một cô nàng tiểu thư đài các.

﻿﻿thanh-thuy2-5624.jpg﻿
﻿thanh-thuy2.jpg
thanh-thuy.jpg﻿
thanh-thuy3.jpg

Mới đây nhất, trong lễ trao giải Ngôi sao Xanh, Hoa hậu Thanh Thủy gây sốt với thiết kế dạ hội khoe trọn lưng trần quyến rũ. Không chỉ nổi tiếng với bờ vai mắc áo hiếm có khó tìm, Thanh Thủy còn được biết đến với rãnh lưng đẹp nhất nhì làng Hoa - Á hậu Việt. Hiếm có người đẹp nào có được rãnh lưng hoàn hảo như nàng hậu.

Kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam 2022 và Miss International 2024, Hoa hậu Thanh Thủy chia sẻ về định hướng tương lai, cô khẳng định sẽ tiếp tục hành trình truyền cảm hứng và theo đuổi mục tiêu hỗ trợ phụ nữ trên toàn thế giới: “Tôi sẽ tiếp tục phát triển và mang sứ mệnh truyền cảm hứng của mình đi xa hơn, với mục đích giúp đỡ phụ nữ ở mọi nơi trên thế giới nuôi dưỡng vẻ đẹp thanh lịch, trí tuệ và lòng nhân ái chính là những phẩm chất làm nên Sức Mạnh Phụ Nữ (WOMEN POWER)”.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: FBNV
#Hoa hậu Thanh Thủy #sự kiện 2026 #phong cách thời trang #Hoa hậu Việt Nam 2022 #Miss International 2024 #Huỳnh Thị Thanh Thủy

Xem thêm

Cùng chuyên mục