Hồ Ngọc Hà tái xuất truyền hình thực tế: "Chắc chắn sẽ không nhàm chán"

TPO - Sau 8 năm kể từ The Face Vietnam, Hồ Ngọc Hà mới lại ngồi ghế Huấn luyện cho một chương trình truyền hình thực tế về thời trang.

Ngay từ khi The New Mentor 2023 vừa công bố bộ 3 supper mentor, cái tên Hồ Ngọc Hà đã được dịp "khuấy đảo" cộng đồng mạng, bên cạnh siêu mẫu Thanh Hằng và ca sĩ Hương Giang. Sau 8 năm mới quay trở lại với truyền hình thực tế, giọng ca Cô Đơn Trên Sofa vẫn giữ được sức hút bởi phong cách lẫn thần thái quyền lực, sang trọng trong mỗi lần xuất hiện.

Bên cạnh thần thái "10 điểm không nhưng", cựu HLV The Face Vietnam mùa đầu tiên cũng cho thấy tinh thần "máu chiến" mạnh mẽ, quyết liệt hơn sau nhiều năm vắng bóng.

Trái với hình tượng một nữ huấn luyện viên khá "dĩ hoà vi quý" và nhẹ nhàng của The Face Vietnam mùa 1, Hồ Ngọc Hà trong trailer The New Mentor liên tục chiếm spotlight bởi những phát ngôn đanh thép.

Nữ ca sĩ không ngại thách thức "có ai muốn đấu với Hà không", cũng như thẳng thắn bác bỏ ý kiến của đàn em Hương Giang: "Không, nhạt là nhạt nhẽo. Người im lặng, người ít nói khác với người nhạt chứ". Với các thí sinh khác, nữ supper mentor tỏ ra rất cứng rắn khi thẳng thắn "sửa lưng" một người mẫu: "Độ nóng, sự máu lửa là ở bên trong mà ra chứ không phải từ cái đầu, cái tóc".

Chia sẻ về những thay đổi trong màn tái xuất này, Hồ Ngọc Hà tự tin khẳng định với Hoa Học Trò Online - "Chắc chắn sẽ không bao giờ có một Hồ Ngọc Hà nhàm chán, bởi một khi con người ta sống thật với nhiều cảm xúc, sẽ rất khó để lặp lại".

Giọng ca Gửi Người Yêu Cũ tỏ rõ thái độ không "ngán" tranh cãi, sẽ là "người lên tiếng và lên tiếng rất gay gắt" nếu không tìm được tiếng nói chung: "Tôi nghĩ những fan của tôi nói riêng và những khán giả nói chung hãy sẵn sàng từng giây phút để thấy một Hồ Ngọc Hà chưa từng thấy ở đâu đó bao giờ." - Hồ Ngọc Hà cho hay.

Bên cạnh đó, tiêu chí lựa chọn thí sinh của Hồ Ngọc Hà khi một lần nữa ngồi "ghế nóng" sau nhiều năm cũng nhận được sự ủng hộ tích cực từ các fan truyền hình thực tế. Từ sự khác biệt về tính chất chương trình, cũng như những bài học tích góp sau từng giai đoạn, Hồ Ngọc Hà thể hiện quyết tâm "chắp cánh cho những người mẫu trẻ. Tôi sẽ trao các bạn thí sinh những kinh nghiệm, những hiểu biết nhất định của mình. Chia sẻ hết tất cả những gì thật nhất, chân thành nhất để các bạn tìm đúng vị trí của các bạn và tỏa sáng hơn.

Đồng thời, Hà cũng sẽ không ngại loại ngay những người luôn xem mình là 'cái rốn' vũ trụ, chưa thành ngôi sao đã muốn sáng lấp lánh. Ngay cả bản thân tôi cũng luôn cần những cộng sự tài năng ở bên cạnh đồng hành, đóng góp và tạo dựng tên tuổi. Vì chẳng có một cánh chim nào mà làm nên mùa xuân cả" - Nữ ca sĩ thẳng thắn chia sẻ.

Là một trong số ít những nghệ sĩ vẫn còn giữ được sức nóng sau thời gian dài hoạt động, Hồ Ngọc Hà đang sở hữu khá nhiều "nam châm" thu hút khán giả: Cuộc sống hôn nhân, gia đình, sự nghiệp âm nhạc, thời trang,... Chính vì thế, trong lần trở lại với vị trí Mentor của một chương trình thực tế, Hồ Ngọc Hà khiến khán giả không khỏi tò mò: Liệu rằng cô sẽ có thể tiếp tục có trong tay thêm một Quán quân?