Hồ Ngọc Hà chuyển 500 triệu đồng, Đen Vâu góp 200 triệu đồng

Sáng 3/10, Hồ Ngọc Hà trao số tiền 500 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM. Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hồ Ngọc Hà chia sẻ ảnh chụp chứng nhận từ Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban vận động cứu trợ, cảm ơn vì cô đã đóng góp 500 triệu đồng để hỗ trợ đồng bào các tỉnh chịu thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Trước Hồ Ngọc Hà, nhiều nghệ sĩ ủng hộ tổng số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng cho bà con vùng bão, lũ.

Dưới phần bình luận, khán giả tán dương hành động nhân văn của Hồ Ngọc Hà cũng như nghệ sĩ trong những ngày qua.

Cùng ngày, rapper Đen đã chuyển số tiền 200 triệu đồng tới Ban vận động cứu trợ trung ương, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau cơn bão số 10. Khoản đóng góp này được anh thực hiện dưới danh nghĩa "Đồng âm" - tên gọi fanclub của Đen.

“Lúc nhận được tin 2 cơn bão số 9 và số 10 nối đuôi nhau, xung quanh mình ai cũng lo lắng, vì dư âm cơn Yagi vẫn còn quá đáng sợ. Bão về, lướt qua địa phương mình một cách nhẹ nhàng nhưng dặn lòng không được nói may, vì chỗ mình ít ảnh hưởng nghĩa là bão đang quần thảo ở miền khác. Nơi đâu cũng là quê hương Việt Nam cả, nơi đâu bị ảnh hưởng bão lũ cũng đều thấy xót lòng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tập thể Đồng âm xin được góp chút sức nhỏ nhoi, chung tay cùng quê hương khắc phục hậu quả sau bão. Mong cuộc sống mọi người sớm ổn định trở lại. Cả nhà mình ơi, ai có ít góp ít, ai có nhiều góp nhiều, đỡ đần cùng nhau nhé”, rapper Đen chia sẻ.

Tối 2/10, Thanh Hằng cho biết cô ủng hộ 200 triệu đồng, chung tay cùng mọi người sẻ chia khó khăn, khắc phục hậu quả bão Bualoi. Ca sĩ Soobin Hoàng Sơn đóng góp 100 triệu đồng, mong người dân các vùng chịu ảnh hưởng bão lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tính đến hiện tại, số tiền nghệ sĩ ủng hộ người dân các tỉnh thành chịu ảnh hưởng bão, lũ đã lên đến hàng chục tỷ đồng, có thể kể đến vài trường hợp như Hà Anh Tuấn (1,31 tỷ đồng), Đức Phúc, Tùng Dương (cùng một tỷ đồng), Trấn Thành, Mỹ Tâm, Tuấn Hưng (cùng 500 triệu đồng), Trường Giang, Lý Hải, Ngọc Trinh, Hòa Minzy (cùng 300 triệu đồng)…

Khán giả ví von đây là “cuộc đua” nhân văn trong giới giải trí. Dù số tiền đóng góp là bao nhiêu, họ cũng đáng được khen ngợi vì sự đồng hành và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

“Hoan hô các nghệ sĩ, đúng như Hà Anh Tuấn từng nói, hãy khoe cứu được bao nhiêu người, ủng hộ được bao nhiêu chứ không phải nhà lầu, xe hơi, túi hiệu”, “Cảm ơn các nghệ sĩ, dù số tiền là bao nhiêu cũng đáng quý”, “Cuộc đua chuyển khoản của nghệ sĩ Việt vẫn đang tiếp diễn. Không chỉ nghệ sĩ, dù là ai chúng ta đều thương xót cho đồng bào mình và hãy chung tay”, “Chưa bao giờ thấy showbiz có sự chung tay lớn như hiện tại. Cảm ơn các nghệ sĩ”… là một số bình luận của khán giả.