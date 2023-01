HLV Shin Tae-yong chúc mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

TPO - Ông Shin Tae-yong lên tiếng chúc mừng đội tuyển Việt Nam với chiến thắng 2-0 trước Indonesia trên sân Mỹ Đình.

“Tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam chơi tốt hôm nay. Việt Nam là đội bóng mạnh, xin chúc mừng các bạn đã đi tiếp và giữ sạch lưới trận đấu hôm nay”-HLV Shin Tae-yong phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu.

Đề cập đến trận đấu, HLV Shin Tae-yong cho rằng Indonesia đã chơi không tốt như trận lượt đi trên sân Bung Karno. Một phần lý do theo ông Shin Tae-yong, đội tuyển Việt Nam đã quen với sân Mỹ Đình.

“Ở bàn thua đầu, thủ môn của chúng tôi chơi không tốt và so với chính chúng tôi ở trận đấu trên sân Bung Karno. So với trước đây khi chúng tôi đá ở SEA Games 31 thì sân đấu hôm nay không tốt bằng. Đó cũng là một lý do khiến chúng tôi chơi không tốt”-ông Shin Tae-yong nói.

Nhà cầm quân Hàn Quốc cũng cho biết đã yêu cầu các học trò tập trung ở 5 phút đầu tiên và 5 phút cuối mỗi hiệp đấu. Tuy nhiên ở bàn đầu tiên thủ môn Indonesia đã chơi không hợp lý, bàn thứ 2 các hậu vệ Indonesia cũng chơi không tập trung. Theo HLV Shin Tae-yong, Indonesia sẽ còn nhiều việc phải làm để bóng đá có thể tiến xa hơn.