HLV Park Hang-seo nhận tin không vui từ trung vệ Quế Ngọc Hải

TPO - Trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải bị đau cổ chân trong buổi tập đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam tại Oman.

Quế Ngọc Hải bị đau cổ chân khi thực hiện bài khởi động trong buổi tập đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam tại Oman tối ngày 9/10. Ngay lập tức, HLV Park Hang-seo đã yêu cầu đội trưởng của ĐT Việt Nam dừng tập để bác sĩ Choi Ju Young chăm sóc.

Rất may, đây là chỉ chấn thương nhẹ và không cản trở đến khả năng góp mặt của Quế Ngọc Hải trong trận đấu với ĐT Oman, diễn ra vào ngày 12/10 tới. Điều đó giúp cho HLV Park Hang-seo vơi đi nỗi lo bởi hàng thủ đã mất nhiều trụ cột vì chấn thương.

Quế Ngọc Hải dính chấn thương, nguyên do một phần bởi chất lượng sân tập tại Oman không tốt. Do chịu ảnh hưởng bởi cơn bão Shaheen đổ bộ vào Oman ngày 3/10 vừa qua, kèm theo gió to và mưa lớn, gây ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực, nên mặt cỏ đã không giữ được như tiêu chuẩn vốn có.

VFF cho biết, đây cũng điều bất khả kháng và nên chia sẻ, cảm thông với khó khăn của BTC nước chủ nhà. Trong sáng nay (10/10), lãnh đội Đoàn Anh Tuấn sẽ trực tiếp khảo sát thêm một sân tập khác để giúp đội tuyển có thể tập luyện trên mặt sân tốt hơn.

