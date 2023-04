HLV Mai Đức Chung chưa hài lòng với trận thắng đậm Nepal

TPO - HLV Mai Đức Chung cho biết đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn vấn đề phải rút kinh nghiệm, dù thắng Nepal với tỉ số 5-1.

ĐT nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 5-1 trước ĐT nữ Nepal ở lượt đầu tiên vòng loại thứ nhất Olympic 2024. Kết quả này giúp ĐT nữ Việt Nam có thêm lợi thế trước trận tái đấu diễn ra ngày 8/4 tới. Dù vậy, HLV Mai Đức Chung chưa hài lòng với màn trình diễn của các học trò.

“ĐT nữ Việt Nam thắng nhưng còn một số tình huống, các cầu thủ phối hợp chưa tốt. Đội ghi được 5 bàn, cũng là con số tương đối nhưng cần phải khắc phục nhiều hơn. Tôi cũng xin chúc mừng Nepal đã thi đấu rất tiến bộ”, nhà cầm quân 73 tuổi nói trong họp báo.

HLV Mai Đức Chung cũng đặc biệt lưu ý hàng thủ của ĐT nữ Việt Nam khi để thủng lưới một bàn ở phút 79: "Ở trận đấu này, đội để thủng lưới 1 bàn. Chúng tôi sẽ kiểm điểm và rút kinh nghiệm. Dẫu sao thì hàng phòng ngự cũng đang bị ảnh hưởng vì chấn thương của một số trụ cột. Các cầu thủ dự bị chưa thể hiện được mình. Tôi tin SEA Games và World Cup tới đây, ĐT nữ Việt Nam sẽ có lực lượng mạnh hơn”.

Theo HLV Mai Đức Chung, các học trò của ông chưa thể hiện được tốt nhất bởi một số yếu tố tác động bên ngoài.

“ĐT nữ Việt Nam chưa quen được sân. Mặt sân hơi cứng nên những đường chuyền của chúng tôi chưa tốt, hay độ nảy của trái bóng cao hơn so với thói quen của các cầu thủ nữ Việt Nam. Ngoài ra, do Nepal có độ cao so với mực nước biển hơn Việt Nam nên không khí loãng. Do mới chỉ đến đây 2 ngày nên chúng tôi chưa hoàn toàn thích nghi".