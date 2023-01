Hình thức cố vấn nghề nghiệp 1-1 giúp tăng khả năng cạnh tranh cho sinh viên khi ra trường

Chương trình “Cố vấn nghề nghiệp – Mentoring” là Chương trình đặc biệt dành riêng cho học viên của DynaGen Live United khóa 3. Chương trình giúp các thành viên tìm hiểu rõ hơn về bản thân với các điểm mạnh và điểm yếu cần cải thiện, qua đó có những lựa chọn nghề nghiệp phù hợp và thành công. Đồng thời, tăng sự tự tin và khả năng cạnh tranh khi tham gia vào thị trường lao động.

Theo đó, trong tháng 12/2022, 60 học viên với các chuyên ngành khác nhau đã được ghép cặp với 1 người cố vấn tương ứng để chia sẻ kinh nghiệm và định hướng các loại hình công việc phù hợp. Các lĩnh vực tư vấn đa dạng như: Marketing – Sales, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán. Hành chính - Nhân sự, Giáo dục, Môi trường, Công nghệ thông tin, Y tế, Khởi nghiệp… Mỗi bạn trẻ có tối đa ba buổi cố vấn 1-1, mỗi buổi kéo dài tối đa hai tiếng với mentor.

Các bài tập thực hành cũng được giao cho các bạn trẻ để hiểu hơn về ngành nghề, lộ trình sự nghiệp cũng như cơ hội và thách thức. Kết quả, đã có 54 mentors tham gia cố vấn với 170,5 giờ cố vấn.

Các mentee cho biết, được lắng nghe các cố vấn chia sẻ về những kiến thức, kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực phù hợp với dự định công việc của mình giúp họ có cơ hội xác định được mục tiêu nghề nghiệp, công việc phù hợp và lên kế hoạch hành động để đạt được mục tiêu. Đồng thời, có cái nhìn đa chiều hơn về ngành mình theo đuổi, hiểu được mong muốn của nhà tuyển dụng ở từng ngành, từng vị trí... Ngoài ra, mentee còn được tư vấn về kỹ năng nghề nghiệp thực tế, các chương trình ứng tuyển, điều kiện, điểm cần lưu ý khi tham gia vào chương trình ứng tuyển của các công ty.

Nguyễn Thị Thanh Hồng - thành viên của DynaGen – Live United khóa 3 cho biết, mentor của em là bác sĩ Xuân Linh. Tại các buổi tư vấn 1-1, Hồng đã được mentor chia sẻ và chỉ dẫn về ngành nghề của mình, qua đó, mentor cũng có những gợi ý để em tham khảo và phát triển hơn trong cuộc sống và công việc. Không những vậy, Hồng còn nhận được những năng lượng tích cực, được học hỏi thêm những ghi chú và cách sắp xếp công việc, cách ghi chép… Hồng tâm sự: “Được gặp mentor là bác sĩ Xuân Linh em thấy rất tuyệt, và em thấy mình có thêm sự tích cực và sự hy vọng”.

Là một sinh viên đang theo đuổi chuyên ngành Công tác xã hội, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Lã Minh Trường đã được tiếp cận với mô hình này khi đang là thành viên của DynaGen - Lived United khóa 3. Sau hai buổi cố vấn, Trường hào hứng: “Những chia sẻ của mentor như thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết trong em, giúp em ngày càng thêm cố gắng hơn nữa với những gì em đang làm”.

Sau khi nói chuyện với mentor, Đoàn Nguyệt Hà đã có những quyết định tốt hơn cho tương lai của mình. Mentor đã chia sẻ các kiến thức và kinh nghiệm của mình liên quan đến ngành Hà chọn cũng như các kiến thức cuộc sống, trải nghiệm thực tế. “Em cảm thấy buổi mentor rất hữu ích và em có thể áp dụng được nhiều trong cuộc sống và công việc sau này”, Hà chia sẻ.

Theo bà Trần Thị Như Trang - Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, DynaGen Live United khóa 3 năm 2022 được thiết kế nhấn mạnh vào khuyến khích vai trò tiên phong, lãnh đạo, làm chủ bản thân của các bạn trẻ. Trong vòng 10 tháng, 14 hoạt động trong chương trình huấn luyện được điều hành bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực. Theo đó, các khóa huấn luyện đa dạng, từ phát triển năng lực, phẩm chất cá nhân với nội dung được cải tiến; phát triển nghề nghiệp qua các chương trình trải nghiệm thực tế, đến hợp tác và kết nối qua các chương trình kết nối quốc tế của mạng lưới Global Youth Leader United.

Sự kết hợp giữa DynaGen – Live United - và Công ty Cổ phần Giải pháp Kết nối Mentori Việt Nam cùng Viện Lãnh đạo ABG đã thực sự mang đến những cơ hội hấp dẫn dành cho sinh viên, đồng thời hứa hẹn mở ra nhiều chương trình ý nghĩa hơn trong tương lai, vì mục tiêu khai phá tối đa tiềm năng của sinh viên.

Chương trình DynaGen - Live United là một chương trình phát triển thanh niên do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững MSD - United Way Việt Nam triển khai. Chương trình có sự đồng hành của Báo Giáo dục & Thời đại (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và tổ chức United Way Worldwide. Chương trình hiện thực hóa tầm nhìn và sứ mệnh của các đơn vị là góp phần phát triển tài năng trong thanh niên và hỗ trợ thanh niên lập thân/lập nghiệp.