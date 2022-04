Hình ảnh nhìn từ trên cao của các khu đô thị đáng sống nhất tại TP Hải Phòng

Được biết, theo định hướng Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, TP Hải Phòng sẽ tiếp tục quy hoạch mở rộng không gian đô thị theo 5 hướng: Phía Bắc (huyện Thuỷ Nguyên), phía Đông (huyện Cát Hải), phía Nam và Đông Nam (quận Hải An, Dương Kinh, Kiến An, Đồ Sơn, huyện Kiến Thụy), phía Tây (huyện An Dương) và tầm nhìn đến năm 2050 (huyện Tiên Lãng).