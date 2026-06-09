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Hình ảnh gây chú ý sau buổi thi lớp 6 ở Nghệ An

Thu Hiền

TPO - Hơn 500 học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS Cao Xuân Huy (Nghệ An). Sau khi kết thúc bài thi, khu vực cổng trường đông nghịt phụ huynh và học sinh, tạo nên cảnh tượng gây chú ý.

Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh phụ huynh, học sinh chen kín khu vực cổng Trường THCS Cao Xuân Huy (xã Diễn Châu, Nghệ An) sau kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2026-2027 được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Video: Cảnh chen chúc trước cổng trường THCS Cao Xuân Huy sau kỳ thi tuyển sinh lớp 6.

Trong video, thời điểm cổng trường mở sau giờ thi, hàng trăm học sinh đồng loạt rời phòng thi, trong khi phụ huynh từ bên ngoài tiến vào đón con, tạo nên khung cảnh đông đúc hiếm thấy.

Nhiều người liên tưởng đến không khí tại các kỳ thi đại học trước đây bởi lượng người tập trung quá lớn trong cùng một thời điểm.

Trường THCS Cao Xuân Huy là một trong những trường THCS có chất lượng giáo dục được đánh giá cao trên địa bàn, thu hút đông đảo học sinh đăng ký dự tuyển mỗi năm.

Chị Đậu Thị Vân, phụ huynh có con tham gia kỳ thi, cho biết năm nay số lượng thí sinh tăng đáng kể nên mức độ cạnh tranh cũng cao hơn. “Gia đình chỉ động viên con cố gắng hết sức để thử sức và đánh giá năng lực của mình. Điều quan trọng là cháu có thêm trải nghiệm và sự tự tin”, chị Vân chia sẻ.

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Hình ảnh thí sinh chen chúc trước cổng trường sau buổi thi.

Ngày 9/6, ông Quế Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường THCS Cao Xuân Huy, cho biết, năm học 2026-2027 nhà trường được giao tuyển sinh 172 học sinh vào 4 lớp 6, tăng 12 chỉ tiêu so với năm học trước.

Có 536 học sinh đủ điều kiện dự thi, tăng 114 em so với kỳ tuyển sinh năm học 2025-2026. Các thí sinh thực hiện bài thi đánh giá năng lực tổng hợp kiến thức Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh với tổng điểm tối đa 30 điểm.

Năm học trước, điểm chuẩn vào trường là 18,25 điểm. Với số lượng hồ sơ dự thi tăng mạnh, nhà trường có điều kiện lựa chọn những học sinh có kết quả tốt nhất.

Theo lãnh đạo nhà trường, cảnh tượng đông đúc sau buổi thi không chỉ xuất phát từ số lượng thí sinh và phụ huynh lớn mà còn do khu vực cổng trường khá hẹp, khiến dòng người tập trung trong thời gian ngắn trở nên chen chúc hơn.

Thu Hiền
#thi lớp 6 #Nghệ An #cổng trường #phụ huynh #học sinh

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