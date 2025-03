Hikvision cung cấp giải pháp an ninh tiên tiến nâng cao chất lượng dịch vụ tại Việt Nam

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, đặc biệt là trong ngành an ninh, Hikvision – một trong những nhà cung cấp giải pháp an ninh thông minh đang đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng an ninh tại Việt Nam.

Vị thế hàng đầu trong ngành an ninh toàn cầu

Được thành lập vào năm 2001, Hikvision đã nhanh chóng vươn lên dẫn đầu trong ngành công nghiệp an ninh toàn cầu.

Theo khảo sát của Tạp chí A&S, Tạp chí uy tín thế giới trong lĩnh vực thiết bị an toàn an ninh, Hikvision tiếp tục dẫn đầu trong bảng xếp hạng 50 thương hiệu an ninh năm 2024 https://www.asmag.com/showpost/34677.aspx.

Cùng với các sản phẩm camera giám sát CCTV, thương hiệu Hikvision còn mở rộng danh mục sản phẩm của mình với các nhóm sản phẩm Non-CCTV và IT như Video Intercom, Access Control, LED và các sản phẩm hiển thị, thiết bị âm thanh, v.v. Song song với một hệ sinh thái các sản phẩm đa dạng, Hikvision phát triển các giải pháp toàn diện đáp ứng nhu cầu của các lĩnh vực như bán lẻ, giáo dục, giao thông, y tế, tài chính,v.v.

Với đội ngũ nghiên cứu và phát triển (R&D) chuyên nghiệp, Hikvision luôn không ngừng cải tiến sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Tính tới nay, Hikvision đã có 72+ công ty con cùng 11 Trung tâm R&D, cung cấp sản phẩm và dịch vụ tới hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Trong kỷ nguyên số, Hikvision đẩy mạnh việc cải tiến công nghệ để mang đến các giải pháp an ninh tiên tiến, giúp nâng cao khả năng giám sát và bảo mật hiệu quả. Một điểm nổi bật của Hikvision là đã và đang ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet of Things (IoT), học sâu (Deep Learning), công nghệ xử lý hình ảnh, âm thanh thông minh vào các sản phẩm nhằm tối ưu hóa hiệu suất, mang lại giải pháp an ninh hiệu quả với chi phí cạnh tranh.

Điển hình phải kể đến đó là hệ thống camera an ninh của Hikvision sử dụng công nghệ AI để nhận diện khuôn mặt, phân tích hành vi và phát hiện các mối nguy hiểm như xâm nhập trái phép. Công nghệ này không chỉ nâng cao an ninh mà còn giúp giảm thiểu thiệt hại và đưa ra các phản ứng kịp thời. Các sản phẩm này còn được kết nối với các thiết bị IoT, tạo thành một hệ sinh thái thông minh, cho phép người dùng quản lý và giám sát từ xa qua ứng dụng di động, mang đến sự tiện lợi và hiệu quả bảo vệ bảo mật tối ưu.

Bằng sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và sáng tạo trong thiết kế, Hikvision mang đến những sản phẩm phù hợp với nhu cầu đa dạng, đa lĩnh vực như: giáo dục, giao thông, vận tải, bán lẻ, năng lượng... Các sản phẩm không chỉ dễ dàng tích hợp với các hệ thống hiện có mà còn có khả năng đồng bộ hóa, giảm thiểu chi phí lắp đặt và bảo trì.

Hikvision cũng đặt mục tiêu bảo vệ môi trường trong các chiến lược sản xuất. Các sản phẩm của công ty được thiết kế với tiêu chí tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu tác động đến môi trường, góp phần tạo ra những giải pháp an ninh “xanh”.

Mở rộng thị trường tại Việt Nam

Hikvision đã không ngừng mở rộng và củng cố vị thế thông qua việc cung cấp các giải pháp an ninh tiên tiến và đáng tin cậy. Với mạng lưới phân phối và chăm sóc khách hàng trải dài từ Bắc vào Nam, Hikvision ngày càng trở thành thương hiệu quen thuộc đối với người tiêu dùng Việt.

Hiện Hikvision có văn phòng đại diện tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng. Đồng thời, thương hiệu cũng xây dựng hệ thống các trung tâm bảo hành sản phẩm được vận hành bởi Hikvision tại Hà Nội và TP.HCM, nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và dịch vụ hậu mãi.

Với chiến lược phát triển toàn diện và bền vững, Hikvision tiếp tục xây dựng một hệ sinh thái an ninh mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và đóng góp vào quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam.

