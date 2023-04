Hẹn mang hung khí đánh nhau, nhóm thanh niên gây tai nạn cho người đi đường

TPO - Trong quá trình di chuyển đến điểm hẹn để đánh nhau, một số đối tượng do máu chiến lại không làm chủ tốc độ nên đã va chạm xe mô tô với người đi đường, khiến 3 người bị thương.

Ngày 28/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra quyết định khởi tố 19 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng, trong đó, ra lệnh bắt tạm giam đối với 2 bị can gồm: Hà Phúc Mạnh (SN 2002, trú tại thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng), Sầm Anh Vũ (SN 005, trú thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, Cao Bằng), số còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra ban đầu, do xảy ra mâu thuẫn từ trước giữa hai nhóm thanh thiếu niên đã nhắn tin, rủ rê nhau, tụ tập khoảng 50 người (chủ yếu là các thanh niên từ 14 - 21 tuổi trú tại Thành phố, huyện Hòa An và Nguyên Bình) đem theo gạch, đá, tuýp sắt, gậy rút, dao phóng lợn, mã tấu, bom xăng tới giáp mặt xử lý mâu thuẫn một địa điểm ở khu vực đường Võ Nguyên Giáp, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng.

Trong quá trình di chuyển, xe mô tô do H.Q.T. (SN 2006, trú tại huyện Nguyên Bình) đã va chạm với xe mô tô do một người phụ nữ điều khiển chở theo mẹ đẻ và con gái đang lưu thông trên đường. Hậu quả, đối tượng bị gãy ngón chân cái bên trái và người phụ nữ cùng con gái bị thương. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường để giải quyết vụ việc tai nạn giao thông, đồng thời khống chế, ngăn chặn kịp thời vụ hẹn hò đánh nhau giữa hai toán thanh niên có hung khí.

Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cao Bằng tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm vụ việc theo quy định.