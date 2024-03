Hệ thống của chứng khoán VNDirect bị tê liệt

TPO - Hệ thống của Chứng khoán VNDirect bị tấn công từ 10h sáng 24/3, đến hiện tại chưa thể truy cập được. Nhà đầu tư có tài khoản tại VNDirect không thể giao dịch khi thị trường đã mở cửa.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện VNDirect cho biết, sáng nay (25/3) đội ngũ công nghệ đang trong quá trình kết nối hệ thống trở lại. Quá trình hồi phục dự kiến sẽ mất thời gian, vị đại diện chưa thể đưa ra mốc thời gian cụ thể. Tại thời điểm trao đổi lúc 8h43, tức 17 phút trước trước giờ mở cửa phiên giao dịch hôm nay 25/3, đại diện VNDirect chia sẻ hệ thống khả năng chưa thể vận hành ngay đầu phiên.

Đến đúng 9h sáng nay, thời điểm bắt đầu phiên giao dịch 25/3, hệ thống VNDirect vẫn chưa thể truy cập.

Phía VNDirect trấn an nhà đầu tư, và cho biết sẽ tiếp tục cập nhật với khách hàng, sẽ có trả lời sau về sự cố này, khi xử lý hoàn toàn vấn đề.

Trên website VNDirect cũng đã có thông báo tới các khách hàng, nhà đầu tư về tình hình xử lý khắc phục hệ thống sau khi tấn công ngày cuối tuần. Cụ thể, theo VNDirect, hệ thống bị tấn công từ 10h Chủ nhật ngày 24/3/2024.

Hồi tháng 4/2022, một sự cố tương tự cũng xảy ra với VNDirect. Nhà đầu tư truy cập và nhận được lý đầy bất ngờ là tên miền vndirect.com.vn và các trang mở rộng khác như trade.vndirect.com.vn hay banggia.vndirect.com.vn đã hết hạn sử dụng. Nhà đầu tư sử dụng laptop hay thiết bị di động cũng đều không đăng nhập được. Tuy nhiên, sự cố khi ấy không ảnh hưởng đến thời gian giao dịch của nhà đầu tư.

VNDirect là công ty chứng khoán có thị phần lớn thứ 3 trên sàn chứng khoán với 7,01%, đứng sau CTCP Chứng khoán VPS và CTCP Chứng khoán SSI - thị phần lần lượt là 19,06% và 10,44%.

Luỹ kế cả năm 2023, VNDirect ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 6.562 tỷ đồng, giảm 6% so với 2022. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế vẫn tăng 44% so với năm trước lên mức 2.482 tỷ đồng. Lãi ròng đạt 2.018 tỷ đồng, tăng 48% so với năm 2022.