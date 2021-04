Hé lộ những hình ảnh gai góc đầu tiên của H’Hen Niê trong phim hành động 578

Phim "578: Phát đạn của kẻ điên” kể về cuộc hành trình truy lùng, bảo vệ và đòi lại công lý cho con gái của người cha lái xe container. Từ những chi tiết tưởng chừng như rất nhỏ, người cha dần dần khám phá ra một mạng lưới tội phạm đứng sau. Bên cạnh người cha luôn có sự xuất hiện và đồng hành của hai cô gái, nhưng thân phận thật sự của họ lại chính là mảnh ghép then chốt của câu chuyện.

Những hình ảnh đầu tiên hé lộ hình ảnh một người cha đau đớn, siết chặt cô con gái nhỏ vào lòng. Khán giả phần nào cảm nhận được sự gay cấn, khốc liệt của tình huống phim.

Phim hành động có nhiều hình ảnh gay cấn

Trong những hình ảnh phim đầu tiên được công bố, H’Hen Niê cũng xuất hiện vô cùng gai góc. 578 là dự án đầu tiên mà cô xuất hiện với vai trò diễn viên mà còn đảm nhiệm vai đả nữ. Nhân vật do cô thủ vai có thân phận rất đặc biệt, luôn bí mật song hành cùng nhân vật người cha trong phim.

Tạo hình của H'Hen Niê trong phim "578"

Phần võ thuật hành động của bộ phim do nhóm chuyên gia điện ảnh hành động Hàn Quốc đứng đầu là Đạo diễn Oh Sea Young thực hiện. Oh Sea Young không chỉ tham gia nhiều bom tấn Hàn Quốc và Hollywood như “Avengers: Age of Ultron” ( Avengers: Đế chế Ultron), Snowpierce (Chuyến tàu băng giá), Gongjo (Cộng sự bất đắc dĩ), Taxi Driver ( Tài xế taxi) mà còn là Giám đốc của Liên hoan phim hành động và võ thuật quốc tế Chungju.

Đạo diễn Oh Sea Young chia sẻ, đây là lần đầu tiên ông tham gia một dự án phim ở Việt Nam, khi nhận kịch bản đã thấy đây là một tác phẩm có các cảnh hành động rất đa dạng, độc đáo và khác với những bộ phim khác, thậm chí có phần điên rồ.

Phim dự kiến ra mắt tháng 8 tới

Đạo diễn Lương Đình Dũng (Cha cõng con) mời đạo diễn Mike Newell (đạo diễn của bộ phim Harry Potter và chiếc cốc lửa) làm cố vấn. Lương Đình Dũng còn kết hợp với DOP Morgan Schmidt (Hai Phượng).

Phim còn có sự xuất hiện của rất nhiều diễn viên như “ông trùm phim hành động” Hoàng Phúc, võ sư Tuấn Hạc, Nam vương Ngọc Tình, siêu mẫu Jessica Minh Anh, đô vật nhiều lần vô địch SEA Games Hà Văn Hiếu và hơn 600 diễn viên khác. Phim do Tứ Vân Pictures sản xuất, dự kiến ra mắt 13/8 tới trên cả nước.