Hé lộ nguyên nhân anh em đại gia lan đột biến ở Quảng Ninh bị bắt

Vụ cán bộ thu tiền cấp hồ sơ 'luồng xanh' cho gần 2.000 ô tô: Còn những ai liên quan? TP - Ngày 27/8, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố bị can, tạm giam Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1976, trú phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Lắp camera, ống nhòm trong trại huấn luyện chó để buôn ma tuý TPO - Nhằm qua mặt lực lượng chức năng, Tùng đã dùng trang trại huấn luyện chó, sắm nhiều hàng nóng, lắp camera để làm nơi buôn bán ma tuý bí mật.

Bắt chủ tiệm vàng tại TP Hồ Chí Minh liên quan bà trùm buôn lậu Mười Tường TPO - Công an tỉnh An Giang đã bắt tạm giam một chủ tiệm vàng ở TPHCM vì liên quan đến đường dây buôn lậu 51kg vàng qua biên giới do bà trùm Mười Tường cầm đầu.

43ha ‘đất vàng’ tại Bình Dương cần phải thu hồi TPO - Các chuyên gia pháp luật cho rằng, 43ha “đất vàng” ở TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) và hồ sơ, tài liệu có liên quan được xem là vật chứng của vụ án. Do đó, tài sản này phải được kê biên để Hội đồng xét xử quyết định khi xét xử vụ án. Vật chứng này sẽ phải tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước theo quy định tại Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự. Đây là biện pháp pháp lý hữu hiệu nhất để thu hồi tài sản nhà nước trong các vụ án kinh tế, tham nhũng.

Bạc Liêu: Khởi tố vụ án hình sự liên quan chi nhánh Công ty Tài chính F88 TPO - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bạc Liêu Quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh tại Công ty Tài chính F88- chi nhánh Bạc Liêu.

Khởi tố 2 vụ án liên quan ôtô chở khách từ vùng dịch bất chấp lệnh cấm TPO - Cơ quan CSĐT – Công an huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) và Công an TP. Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn nơi đông người”, liên quan việc 2 xe khách chở người từ vùng dịch về địa phương bất chấp lệnh cấm dừng hoạt động, gây thiệt hại cho ngân sách trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Từ 3 vụ ‘xẻ thịt’ dổi cổ thụ, điều tra đường dây đưa gỗ lậu về Đà Lạt TPO - 3 vụ khai thác, vận chuyển, tàng trữ gỗ dổi trái phép liên tiếp bị phát hiện tại TP.Đà Lạt và hai huyện lận cận là Lâm Hà, Lạc Dương khiến lực lượng chức năng nhận định có một đường dây chuyên khai thác trái phép gỗ dổi rồi đưa về Đà Lạt tàng trữ, tiêu thụ.

Công an Hà Nội triển khai cao điểm phòng, chống dịch bệnh và tội phạm TPO - Toàn lực lượng Công an TP Hà Nội thực hiện một tháng cao điểm, tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch bệnh và tội phạm, đảm bảo cuộc sống ổn định của nhân dân theo chỉ đạo của Bộ Công an.