Hãy Để Tôi Tỏa Sáng: Khán giả thương cảm Triệu Lộ Tư, chờ ngày Trần Vỹ Đình "quay xe"

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Trần Vỹ Đình càng đối xử lạnh lùng tệ bạc với Triệu Lộ Tư, khán giả càng sốt ruột mong ngày hai người ly hôn để sau đó tổng tài phải “quay xe”, ra sức theo đuổi vợ cũ.

Hãy Để Tôi Tỏa Sáng đang bước vào giai đoạn cao trào khi Thẩm Hạo Minh và Hứa Nghiên không còn diễn kịch với nhau nữa. Thẩm Hạo Minh đã lật bài ngửa, tiết lộ với Hứa Nghiên rằng anh biết hết những mánh khóe lừa lọc mà cô đã bày ra để chinh phục Hạo Minh, để trở thành con dâu nhà họ Thẩm. Đã nắm rõ mưu kế của Hứa Nghiên nhưng Hạo Minh vẫn đồng ý diễn sâu cùng cô, còn đóng vai người chồng lý tưởng yêu chiều vợ hết mực vì anh cũng có lợi ích trong cuộc hôn nhân này.

hay-de-toi-8.jpg
Chiếc bàn từng chứng kiến những khoảnh khắc ngọt ngào nay là nơi tranh cãi

Giờ đây, khi hai người đều lộ mục đích thật khi đến với nhau thì Hạo Minh yêu cầu Hứa Nghiên khi ra bên ngoài cần diễn vai vợ chồng hạnh phúc, nhưng khi chỉ còn hai người thì tổng tài trở nên lạnh nhạt, vô tình hết mức khiến Hứa Nghiên đau lòng. Và màn đối đáp của Hạo Minh cùng Hứa Nghiên bên bàn ăn khiến khán giả xem đi xem lại, bàn tán bình luận xôn xao.

hay-de-toi-6.jpg
Hạo Minh mang công việc ra để khống chế Hứa Nghiên

Giữa khung cảnh xa hoa tráng lệ với bàn ăn có nến có hoa tưởng như rất lãng mạn, Hứa Nghiên đã bộc bạch tấm lòng, thú nhận dù ban đầu có giả tạo thân phận nhưng cô yêu Hạo Minh thật lòng. Nhưng Hứa Nghiên chỉ nhận về những lời lạnh nhạt như xát muối vào lòng. Anh thẳng thừng gọi cô là kẻ lừa đảo, khẳng định chẳng bao giờ rung động trước cô, khiến cho cô chỉ biết vừa ăn vừa cố nuốt nước mắt vào trong.

hay-de-toi-3.jpg
Hứa Nghiên đắng lòng sau khi bày tỏ tình cảm. Ảnh: Hậu cung vỉa hè

Chi tiết này khiến khán giả vô cùng xót xa cho Hứa Nghiên, phẫn nộ với Thẩm Hạo Minh và càng mong chờ ngày Hứa Nghiên quyết tâm ly hôn, chấp nhận mất hết những gì cô đang có, từ công việc MC đến nhà cao cửa rộng. Để rồi sau đó, khi Hứa Nghiên quyết định xem Hạo Minh như người xa lạ thì chính anh lại ra sức theo đuổi vợ cũ.

hay-de-toi-2.jpg
Cô chỉ biết vừa ăn vừa khóc. Ảnh: Hậu cung vỉa hè
#Hãy Để Tôi Tỏa Sáng #Triệu Lộ Tư #Trần Vỹ Đình #Hứa Nghiên Thẩm Hạo Minh

