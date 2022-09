Hậu Giang: Ô nhiễm nghiêm trọng nước rỉ rác, vượt chỉ tiêu cả trăm lần

TPO - Ngày 19/9, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức cuộc họp bàn phương án đóng cửa, cải tạo, khắc phục ô nhiễm môi trường bãi rác Tân Tiến (thành phố Vị Thanh) và bãi rác Long Mỹ (thị xã Long Mỹ).

Tỉnh Hậu Giang hiện có 4 bãi chứa rác thải sinh hoạt gồm: bãi rác Tân Tiến (thành phố Vị Thanh), bãi rác Long Mỹ (thị xã Long Mỹ), bãi rác Hòa An và bãi rác Kinh Cùng (huyện Phụng Hiệp). Trong đó, bãi rác Tân Tiến đã đóng cửa.

Khảo sát của đơn vị tư vấn (Công ty TNHH Xây dựng Công nghệ Môi trường Nano) cho biết, tại bãi rác Tân Tiến, diện tích chứa rác thực tế là trên 9.240m2. Khối lượng rác hơn 30.600 tấn. Trong đó, rác không đốt được gần 14.200 tấn; rác đốt được gần 16.500 tấn.

Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí tại bãi rác này đều nằm trong khoảng cho phép của quy chuẩn. Tuy nhiên, kết quả phân tích chất lượng môi trường đất mặt cho thấy, đất mặt tại bãi rác bị ô nhiễm các chỉ tiêu kim loại nặng như sắt, mangan.

Về chất lượng môi trường nước dưới đất, các chỉ tiêu theo dõi đều nằm trong khoảng cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT. Tuy nhiên, kết quả phân tích chất lượng nước rỉ rác cho thấy đa số tất cả các chỉ tiêu đều vượt so với quy chuẩn.

Tại bãi rác Long Mỹ, diện tích chứa rác thực tế là trên 9.219m2. Khối lượng rác trên 31.200 tấn. Trong đó, rác không đốt được gần 12.200 tấn; rác đốt được hơn 19.000 tấn.

Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất mặt cho thấy, đất mặt tại bãi rác bị ô nhiễm các chỉ tiêu kim loại nặng như sắt, mangan. Chất lượng môi trường nước dưới đất bị ô nhiễm amoni vượt gấp 5 lần so với QCVN 09-MT:2015/BTNMT và chỉ tiêu coliform vượt gấp 160 lần so với quy chuẩn cho phép. Kết quả phân tích chất lượng nước rỉ rác cho thấy đa số tất cả các chỉ tiêu đều vượt so với quy chuẩn…

Ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị đơn vị tư vấn phân tích, nghiên cứu về nguồn nước ngầm xung quanh khu vực hai bãi rác; lập phương án đóng cửa, cải tạo, khắc phục ô nhiễm môi trường rác thải rắn trên địa bàn tỉnh, đưa ra các phương án đồng bộ để xử lý rác thải tại bãi rác Tân Tiến và bãi rác Long Mỹ; đưa kiến nghị về những rủi ro về môi trường, cháy nổ khi vận chuyển rác thải ra khỏi hai bãi rác.

Sở TN&MT, Sở KH&ĐT nghiên cứu, rà soát, đề xuất phương án xử lý vướng mắc của dự án Nhà máy điện rác Hòa An hoặc đề xuất điều chỉnh quy mô sử dụng đất của dự án; tăng cường giải pháp hạn chế ảnh hưởng của bãi rác Tân Tiến ra môi trường xung quanh. Nếu đóng cửa bãi rác Long Mỹ thì phải đề xuất giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường.

Liên quan đến dự án Nhà máy điện rác Hòa An (xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp), hồi cuối tháng 3/2022, ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị chủ đầu tư thực hiện các hạng mục xây dựng tổ máy số 1 vào tháng 12/2022.

Dự án này do Công ty TNHH MTV Greenity Hậu Giang làm chủ đầu tư; tổng diện tích hơn 23ha; tổng vốn đầu tư 1.320 tỷ đồng; khởi công ngày 27/9/2020. Giai đoạn 1 có công suất xử lý rác thải 300 tấn/ngày, phát điện 6MW; giai đoạn 2 nâng tổng công suất xử lý rác thải lên 600 tấn/ngày, phát điện 12MW.

Dự án dự kiến đưa vào vận hành cuối năm 2021. Tuy nhiên, quá trình thực hiện gặp khó khăn trong việc huy động vốn vay, mặt khác, chi phí nguyên vật liệu tăng dẫn đến tổng mức đầu tư đội lên so với dự toán. Chủ đầu tư cũng đề xuất tỉnh hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp trên địa bàn để ký hợp đồng xử lý rác…

Sau khi hoàn thành đưa vào hoạt động, dự án được kỳ vọng sẽ xử lý toàn bộ rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp, rác thải nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan, phát điện…