Happy One – Central: Căn hộ xanh hút khách thuê

Theo JLL đưa ra trong báo cáo “Bất động sản bền vững: Từ khát vọng đến hành động”, 70% khách thuê chọn tòa nhà xanh dù giá thuê cao hơn . Môi trường sống xanh, gần gũi với thiên nhiên trở thành tiêu chí quan trọng khi lựa chọn nơi an cư của khách hàng hiện nay.

Hiện tại có hơn 50.000 các chuyên gia nước ngoài và khoảng 1,2 triệu kỹ sư, giới trí thức trẻ đang sinh sống và làm việc tại các khu công nghiệp ở Bình Dương, con số này gia tăng từ 20 – 25% mỗi năm. Nhóm phân phúc này có nhu cầu rất lớn về việc tìm kiếm nơi an cư lý tưởng, đáp ứng các tiêu chí về không gian sống xanh - hiện đại - đầy đủ các tiện ích nội khu.

Anh Lê Thanh Toàn (TPHCM), nhà đầu tư căn hộ cho thuê tại Bình Dương cho biết nhu cầu thuê căn hộ có không gian sống xanh – hiện đại – đầy đủ các tiện ích nội khu tại Bình Dương đang cao gấp nhiều lần so với lượng sản phẩm sẵn sàng cho thuê. Vì vậy, các khu căn hộ đáp ứng được những tiêu chí này gần như cho thuê được ngay mà không phải chờ đợi tìm kiếm khách thuê. Hợp đồng thuê cũng dài hơn (từ 3 – 5 năm) nhằm đáp ứng việc định cư lâu dài của người nước ngoài giúp người cho thuê có khoảng thu nhập ổn định.

Happy One - Central không gian sống xanh giữa lòng thành phố

Khu phức hợp căn hộ thông minh trung tâm TP Thủ Dầu Một Happy One - Central do Vạn Xuân Group là chủ đầu tư nhắm đến trực tiếp nhóm khách hàng là các chuyên gia nước ngoài, kỹ sư, giới tri thức trẻ làm việc tại Bình Dương. Do đó, tiêu chuẩn về một khu căn hộ xanh – hiện đại với tiêu chí “all in one” được Vạn Xuân Group chú trọng phát triển.

Ở một số những dự án căn hộ khác trên thị trường, chủ đầu tư thường tối đa việc xây dựng số lượng căn hộ để tối ưu hóa lợi nhuận thì tại Happy One - Central lại được ưu tiên kiến tạo không gian xanh với mật độ xây dựng chỉ 34%. Hệ sinh thái xanh lấy cảm hứng từ đảo quốc sư tử Singapore được trải dài từ tầng trệt đến tầng 40 tại Happy One - Central mang lại một không gian sống trong lành, gần gũi với thiên nhiên giữa phố thị ồn ào náo nhiệt.

Giữa hai khối tòa tháp là công viên trung tâm tại tầng ba với những những tán cây rợp bóng xen kẽ giữ khu hồ bơi vô cực rộng lớn khiến cho cư dân cảm giác như đang lạc vào một khu rừng nhiệt đới. Từ trên ban công mỗi căn hộ nhìn xuống, những chủ nhân có thể cảm nhận cả khu vườn xanh mát xinh đẹp được thu gọn vào tầm mắt mang lại cảm giác thú vị không thua kém gì so với việc đang nghỉ dưỡng ở một khu resort 5 sao.

Ngoài ra, khu căn hộ Happy One - Central còn ghi điểm thiết kế căn hộ dàn hàng ngang trên mặt bằng tầng, các phòng trong căn hộ đều có cửa sổ lớn đón nắng gió tự nhiên. Yếu tố này được coi là ưu điểm vô cùng lớn giúp cư dân hạn chế việc sử dụng điều hòa thường xuyên ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em hay người lớn tuổi.

Chưa hết, ngoài chuẩn sống xanh, mỗi căn hộ tại Happy One - Central còn được áp dụng công nghệ nhà thông minh 4.0 hiện đại. Với việc cho phép người dùng điều khiển các thiết bị điện tử trong nhà thông quan chiếc Smartphone nhỏ gọn, tiện lợi, gia chủ có thể điều khiển mọi thử dù đang ở bất kỳ đâu.

Thêm vào đó, Happy One - Central còn hội tụ tổ hợp 68 tiện ích trên không đỉnh cao như: cầu kính trên không, rạp chiếu phim ngoài trời, sân golf 3D, hồ bơi tràn bờ, art gallery, gym - yoga - spa, khu BBQ, hồ cá KOI, quảng trường ánh sáng, khu TTTM,….

Vị trí trung tâm thành phố Thủ Dầu Một

Với vị trí vàng ngay trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, từ Happy One - Central những chủ nhân tương lai chỉ với một bước chân là có thể thụ hưởng đầy đủ các tiện ích ngoại khu hiện hữu như: sân golf Sông Bé, Aeon Mall Bình Dương, MM Mega Market, trường học quốc tế, bênh viện quốc tế, khu du lịch Đại Nam, khu công nghiệp VSIP…. Cũng như kết nối với Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác vô cùng dễ dàng.

Happy One - Central mang lại cho khách hàng nhiều sự lựa chọn với đa dạng sản phẩm đến từ khu căn hộ. Với mức giá mới được đưa ra, khách hàng chỉ cần thanh toán từ 270 triệu, sẽ sở hữu ngay căn hộ 2PN, 2WC của Happy One – Central; bên cạnh đó, khách hàng chỉ cần thanh toán từ 1%/tháng, ngân hàng hỗ trợ 70% lãi suất 0% trong vòng 36 tháng hoặc cho đến khi nhận nhà. Ngoài ra, chủ đầu tư còn hỗ trợ ân hạn nợ gốc 24 tháng hoặc đến khi nhận nhà và chính sách cam kết thuê lại, đảm bảo cho tính thanh khoản ngay khi nhận bàn giao căn hộ, được coi ưu thế vô cùng hấp dẫn đối với những khách hàng không vay.

