Hanwha Life xuất sắc vào Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2022

Vừa qua, trong Lễ công bố VNR500 tại Hà Nội, Hanwha Life Việt Nam được vinh danh là một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2022 bởi quy mô doanh thu, hiệu quả hoạt động và chiến lược kinh doanh bền vững được công ty duy trì suốt hơn 14 năm có mặt tại Việt Nam.

Bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) được Vietnam Report và Báo VietnamNet công bố thường niên từ năm 2007, dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế nhằm ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp có quy mô doanh thu lớn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả và ổn định.

Trong suốt hành trình phát triển của mình, với chiến lược “lấy khách hàng làm trọng tâm”, Hanwha Life Việt Nam đã liên tục thiết kế những sản phẩm, dịch vụ đáp ứng được nhu cầu thiết thực và đa dạng của khách hàng. Các sản phẩm chủ lực như Life Fun:D - Sống Thỏa Chất, Tôi Chọn An Yên, An Khang Tài Lộc,… được “đo ni đóng giày” dựa trên nhu cầu của người dân Việt, giúp khách hàng an tâm được bảo vệ với mức phí hợp lý.

Bên cạnh liên tục cải tiến sản phẩm, thì nâng cao trải nghiệm khách hàng cũng là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Hanwha Life Việt Nam. Nhằm giúp khách hàng tiếp cận các sản phẩm bảo hiểm dễ dàng, nhanh chóng, Hanwha Life đã có hơn 160 điểm phục vụ khách hàng cùng 37.000 tư vấn tài chính chất lượng cao, chuyên nghiệp, tận tâm, sẵn sàng tháo gỡ băn khoăn, mang lại trải nghiệm hài lòng và tin cậy cho khách hàng.

Theo Hanwha Life Việt Nam, một yếu tố khác quan trọng góp phần đưa công ty góp mặt trong bảng xếp hạng VNR500 là sự chú trọng đầu tư chuyển đổi số nhằm gia tăng mạnh mẽ khả năng kết nối và đáp ứng tối đa những nhu cầu hiện hữu của khách hàng.

Công ty đã hoàn tất quy trình “không giấy” trong 1 số khâu giao dịch và chăm sóc khách hàng thông qua cổng thông tin khách hàng trực tuyến (Customer portal) kết hợp với ứng dụng trên di động LIME giúp khách hàng chủ động quản lý hợp đồng trực tuyến (e-Policy), bảo lãnh phát hành và bảo hiểm tự động (auto underwriting), thanh toán trực tuyến (e-Payment),…; hay các quy trình số hóa khác như quản lý khách hàng tiềm năng và nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm trực tuyến (E-submission), giải quyết quyền lợi bảo hiểm trực tuyến (JetClaim),….

Song song với đó là ứng dụng LIME Pro, giúp đội ngũ kinh doanh giải quyết bốn bài toán khó là quản lý hiệu quả công việc, quản lý nhân sự, chăm sóc khách hàng, tự động hóa quản lý tổng thể. Với LIME Pro, đội ngũ tư vấn tài chính có thể học tập trực tuyến, tuyển dụng dễ dàng, tương tác cùng khách hàng một cách chuyên nghiệp, hiệu quả.

Nhờ chiến lược phát triển bền vững, năm 2022, Hanwha Life Việt Nam vẫn đứng vững trước những biến động của thị trường, đồng thời tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tới. Điều này thể hiện qua nhiều chỉ tiêu tài chính không ngừng gia tăng so với năm 2021 như lượng khách hàng mới tăng 15%, doanh thu phí mới tăng 20%, tỷ lệ duy trì hợp đồng của khách hàng đạt đến 70% với doanh thu phí tái tục là 2.500 tỷ đồng, tương đương tăng gần 15%. Đặc biệt, Hanwha Life Việt Nam vẫn duy trì mạch tăng trưởng 2 con số trong 4 năm liên tiếp với mức lợi nhuận trước thuế ước tính tăng đến 60% so với năm trước và là mức cao nhất trong lịch sự hoạt động của công ty tại Việt Nam.

Hanwha Life Việt Nam còn là công ty tích cực đóng góp cho sự phát triển bền vững, phồn vinh của cộng đồng thông qua các hoạt động trách nhiệm xã hội. Các chương trình được Hanwha Life Việt Nam thiết kế hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống, đầu tư kiến tạo giá trị lâu dài với 3 mũi nhọn: Bảo vệ trẻ em, Thúc đẩy giáo dục và Chăm lo sức khỏe cộng đồng. Các chương trình tiêu biểu trong năm 2022 có thể kể đến như: Chiến dịch “Cái ôm ấm áp” phối hợp cùng ChildFund Việt Nam và ChildFund Hàn Quốc; đồng hành cùng chương trình hiến máu nhân đạo “Chủ nhật đỏ” do báo Tiền Phong chủ trì, cùng các hoạt động trao học bổng, đào tạo kỹ năng cho sinh viên - thế hệ tương lai của đất nước,…

Đại diện công ty chia sẻ: “Với tầm nhìn trở thành công ty bảo hiểm được tín nhiệm nhất tại Việt Nam, chúng tôi không ngừng cải tiến sản phẩm, dịch vụ, mang đến giải pháp tài chính tối ưu cho khách hàng, từ đó đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của ngành bảo hiểm. Thành tích đáng tự hào tại VNR500 năm nay sẽ là một động lực để chúng tôi tiếp tục nỗ lực mang đến những giá trị tốt nhất cho khách hàng, cộng đồng, đối tác trong những năm tới”.

Thông tin liên hệ: www.hanwhalife.com.vn