Hanwha Life chi trả hơn 402 tỷ đồng đảm bảo quyền lợi khách hàng

Hanwha Life Việt Nam đã chi trả số tiền hơn 402 tỷ đồng để giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng trong năm 2022, góp phần khẳng định cam kết của công ty trong việc mang lại sự an tâm và hỗ trợ tài chính cho khách hàng thông qua bảo hiểm nhân thọ.

Kết quả kinh doanh năm 2022 của Hanwha Life Việt Nam ghi nhận nhiều điểm sáng tích cực trong bối cảnh thị trường bảo hiểm năm qua có không ít biến động.

Theo đó, lượng khách hàng mới của công ty tăng 15%, doanh thu phí mới tăng 20%, tỷ lệ duy trì hợp đồng của khách hàng đạt đến 70% với doanh thu phí tái tục đạt hơn 2.500 tỷ đồng, tương đương tăng gần 15%. Đặc biệt, công ty vẫn duy trì mạch tăng trưởng 2 con số trong 4 năm liên tiếp với mức lợi nhuận trước thuế tăng đến 60% so với năm trước và là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động tại Việt Nam. Kết quả này đến từ chiến lược kinh doanh bền vững của công ty và cho thấy Hanwha Life là một trong những công ty bảo hiểm có bản lĩnh kiên cường trước những “cơn sóng” biến động từ bối cảnh quốc tế và trong nước.

Được biết, chỉ riêng năm 2022, Hanwha Life Việt Nam đã thực hiện thanh toán quyền lợi bảo hiểm cho gần 51.000 trường hợp, tăng đến 63% so với năm 2021, với số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng tăng 41% so với năm trước, tương đương hơn 402 tỷ đồng cho các quyền lợi liên quan đến bệnh hiểm nghèo, tử vong, thương tật do tai nạn, hỗ trợ viện phí,… Đây được xem là những con số trọng yếu tái khẳng định cam kết của công ty luôn mang lại sự an tâm, tin tưởng cho khách hàng, cũng như thể hiện vai trò của bảo hiểm nhân thọ trong việc bảo vệ, hỗ trợ tài chính cho các cá nhân và gia đình người Việt.

Tại Hanwha Life Việt Nam, giải quyết quyền lợi bảo hiểm kịp thời, nhanh chóng là một trong những mục tiêu tiên quyết trong hoạt động kinh doanh lấy khách hàng làm trọng tâm, bởi đó là sự bảo vệ hiệu quả và thiết thực nhất với khách hàng khi họ gặp phải các rủi ro không mong muốn.

Chính vì thế, công ty ngày càng đẩy mạnh số hóa quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng, tiêu biểu như cổng thông tin khách hàng trực tuyến (Customer portal) kết hợp với ứng dụng trên di động LIME cho phép khách hàng chủ động quản lý hợp đồng trực tuyến (E-Policy), nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm trực tuyến (E-submission),….

Giải pháp số hóa không chỉ giúp quá trình xử lý diễn ra nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, công sức mà còn mang lại trải nghiệm tự phục vụ thuận tiện và đơn giản cho khách hàng. Nhờ đó, công ty đạt được những kết quả ấn tượng như tỷ lệ hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm nộp qua kênh trực tuyến tăng nhanh, hơn gấp đôi từ 25% năm 2021 lên 56% năm 2022, thời gian trung bình công ty xử lý quyền lợi bảo hiểm một trường hợp được rút ngắn, chỉ vào khoảng 6 ngày.

Đại diện Hanwha Life Việt Nam chia sẻ: “Khi khách hàng gặp biến cố, bảo hiểm như một bệ đỡ không chỉ về tài chính, mà còn nâng đỡ tinh thần, giúp họ an tâm hơn, thêm hy vọng vào chặng đường phía trước. Do đó, chúng tôi xác định giải quyết quyền lợi bảo hiểm là một trong những khâu quan trọng, chú trọng đầu tư mạnh để mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho khách hàng.”.

Không chỉ riêng khâu giải quyết quyền lợi bảo hiểm mà dịch vụ chăm sóc khách hàng nói chung của Hanwha Life Việt Nam cũng “ghi điểm” trong lòng khách hàng, một phần nhờ chiến lược đẩy mạnh số hóa. Năm 2022, thông qua các kênh trực tuyến, công ty đã tiếp nhận và xử lý nhanh chóng hơn 47.000 yêu cầu của khách hàng, ghi nhận mức tăng ấn tượng đến 300% so với năm trước.

Song song đó, các điểm phục vụ khách hàng của Hanwha Life ngoài tư vấn viên còn có cả đội ngũ chăm sóc khách hàng, đảm bảo hành trình trải nghiệm của khách hàng từ khâu tìm hiểu, mua bảo hiểm đến khi cần dịch vụ hậu mãi luôn liền mạch, thuận tiện và nhanh chóng. Đến nay, Hanwha Life có hơn 160 điểm phục vụ khách hàng cùng 37.000 tư vấn tài chính chất lượng cao, chuyên nghiệp và tận tâm, đồng lòng mang đến trải nghiệm khác biệt và hài lòng nhất cho khách hàng.

Với nội lực tài chính mạnh cùng những đóng góp quan trọng vào thị trường bảo hiểm, năm 2022, Hanwha Life Việt Nam liên tục được vinh danh trong bảng xếp hạng Top 10 công ty bảo hiểm uy tín và Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam của Vietnam Report, khẳng định là một trong những thương hiệu bảo hiểm được tín nhiệm nhất hiện nay.

Trong thời gian tới, hoạt động kinh doanh của Hanwha Life Việt Nam tiếp tục lấy khách hàng làm trọng tâm, do đó, công ty sẽ tập trung nâng cao chất lượng kênh phân phối và chăm sóc khách hàng, đẩy mạnh những ứng dụng số hóa thiết thực mang đến những trải nghiệm thuận tiện và hài lòng nhất cho khách hàng, đặc biệt là quy trình chi trả bồi thường để khách hàng an tâm tận hưởng chất lượng dịch vụ.

Thông tin chi tiết: www.hanwhalife.com.vn