Hành trình vượt qua giới hạn của nam sinh trường ĐH Hoa Sen

TPO - Không chấp nhận sự giới hạn hay bất kỳ thử thách nào, Lý Hồng Lâm (năm cuối, ngành Quản trị Công nghệ Truyền thông, khoa Thiết kế và Nghệ thuật, trường ĐH Hoa Sen) đã luôn tìm cách để vượt qua. Điều này không chỉ đem lại thành công cho cá nhân Hồng Lâm mà còn trở thành nguồn cảm hứng để nhiều bạn trẻ khác theo đuổi ước mơ riêng.

Mặc dù gia đình không theo truyền thống nghệ thuật nhưng từ bé, Lâm đã tích cực tham gia các lớp dạy hát, nhảy, diễn kịch... mỗi thứ anh đều học một chút để biết nhiều hơn về các bộ môn nghệ thuật. Ước mơ lớn dần theo thời gian, anh đã đặt mục tiêu cố gắng giành được học bổng vào học ở trường ĐH Hoa Sen đúng chuyên ngành mà mình yêu thích.

Trở thành gương mặt sáng giá

Hồng Lâm là gương mặt quen thuộc với nhiều dự án tích cực hướng đến vấn đề xâm hại tình dục ở trẻ em, cộng đồng LGBT và chuỗi workshop cùng các hoa hậu, người mẫu. Bên cạnh đó, anh cũng tham gia các mảng khác như trợ lý sản xuất, biên kịch... Mới đây nhất, Hồng Lâm đã cho xuất bản bộ phim tài liệu Tấm vé cờ hên.

Ngoài đam mê tổ chức sự kiện và làm phim, Lâm cũng dành thời gian học tập và đạt nhiều học bổng như: "Học bổng Sen Hồng", "Học bổng Panasonic 2021 - 2022"... Nhờ sự tâm huyết và cố gắng, Hồng Lâm đã được 2 lần vinh danh là Sen ấn tượng của giải thưởng “Sen Awards, năm 2021 - 2022”.

Không ngừng tìm tòi

Hồng Lâm không ngừng học hỏi, “đưa mắt nhìn xa hơn biên giới” để tìm hiểu về các xu hướng nghệ thuật trên thế giới. Anh kể: “Hồi nhỏ, mình rất thích xem các chương trình gameshow, ca nhạc, chương trình của nước ngoài, từ đó mình bắt đầu để ý những điểm mạnh và điểm yếu rồi rút ra những bài học cho bản thân”.

Trong hành trình đầy ý nghĩa của mình, anh đã tham gia và đóng góp rất nhiều dự án khác nhau. Lý Hồng Lâm là Trưởng Ban Tổ chức của dự án "Stop I’m A Child", "Be Confident Be You", 'production assistant' của phim điện ảnh 1990, Chương trình truyền hình thực tế The Face Vietnam 2018.

Chương trình “Be Confident, Be You” đã có sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng LGBT. Sự kiện do Lâm cùng các bạn sinh viên tại trường ĐH Hoa Sen kết hợp với một công ty giải trí tổ chức, với mục tiêu truyền tải thông điệp tích cực về cộng đồng LGBT, đặc biệt là những người chuyển giới, thúc đẩy tinh thần tôn trọng sự đa dạng và khác biệt trong xã hội.

Cân bằng giữa học tập và làm việc

Việc duy trì sự cân bằng giữa học tập và các hoạt động khác không hề dễ dàng, nhất là hai yếu tố này đòi hỏi sự tập trung và nỗ lực lớn. Lâm chia sẻ: “Lúc đầu, việc cân bằng giữa việc học và làm cũng rất khó khăn và áp lực. Tuy nhiên, trong những khoảnh khắc đó, mình đã chọn cách cố gắng và không từ bỏ. Mình đã bắt đầu tự túc tài chính khi vào đại học, cũng vì thế mà mình đã có thêm kinh nghiệm để có thể cân bằng giữa hai việc này. Mình luôn tạo thời gian biểu để phân bổ thời gian cho cả việc học tập và công việc của mình. Bằng cách duy trì tính ngăn nắp và kỷ luật, mình có thể theo đuổi đam mê nhưng vẫn đạt được thành tích tốt trong học tập”.

Nói về dự định trong sắp tới, Hồng Lâm chia sẻ: “Tương lai thì mình vẫn sẽ theo đuổi công việc trở thành một 'producer' (nhà sản xuất âm nhạc). Hy vọng là mình có thể làm được những sản phẩm tốt. Ngày nào được làm nghệ thuật, đóng góp nhiều sản phẩm cho khán giả, cho cộng đồng thì ngày đó đều là ngày hạnh phúc của mình”.