Hành trình “Trao gửi yêu thương, Đong đầy sức khỏe” của Đoàn Trường ĐHCNTT, ĐHQG-HCM

Hành trình “Trao gửi yêu thương, Đong đầy sức khỏe” của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) với sự đồng hành của Công ty TNHH Mega Lifesciences (Mega We Care) đã đến với vùng quê Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Chương trình đã thực hiện trao tận tay 4680 phần quà thực phẩm bảo vệ sức khỏe vitamin C NAT C cho bà con nhân dân, đoàn viên thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện với tổng kinh phí trên 655.000.000 đồng.

Với niềm tin "Sức khỏe là vốn quý nhất của con người", nhận được sự đồng hành của Công ty TNHH Mega Lifesciences (Mega We Care), Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã thực hiện chương trình công tác xã hội mang tên " Hành trình “Trao gửi yêu thương, Đong đầy sức khỏe”. Chương trình không chỉ gửi trao những phần quà vitamin C NAT C mà còn lan tỏa thông điệp yêu thương, tương thân tương ái đến cộng đồng.

Với thông điệp “Trao gửi yêu thương, Đong đầy sức khỏe”, Chiều ngày 26/9/2023, đại diện Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã trao tặng 4680 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên uống Vitamin C Mega We Care NAT C cho Huyện Đoàn – Hội Đồng đội huyện Ba Tri.

Đại diện Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Anh Nguyễn Thành Hiệp, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn Trườngchia sẻ: “Khi nhận được sự đồng hành và sẻ chia của Công ty TNHH Mega Lifesciences (Mega We Care), Đoàn – Hội Trường luôn trăn trở làm sao để mang lại lợi ích cộng đồng và sức khỏe cho bà con nhân dân và lực lượng đoàn viên thanh thiếu nhi, nhất là đoàn viên, thanh thiếu nhi ở các địa bàn khó khăn thì lại càng cần thêm nguồn sức khỏe để lao động, học tập và phát triển. Qua sự kết nối với địa phương, biết được Ba Tri là một địa phương ven biển còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế và phát triển xã hội - y tế, Đoàn Hội đã quyết định mang nguồn hỗ trợ về cho bà con và Đoàn viên, thanh thiếu nhi tại đây. Mong rằng Mỗi phần quà Mega We Care NAT C đã không còn là món quà vật chất đơn thuần, mà là biểu tượng của sự quan tâm chân thành của chúng tôi đến bà con trong huyện".

Thay mặt Huyện Đoàn, Hội Đồng đội huyện Ba Tri, Đồng chí Trương Việt Trinh - Phó Bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện cảm ơn sự ủng hộ, đồng hành của Công ty TNHH Mega Lifesciences (Mega We Care), Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM trong công tác chăm lo đời sống sức khỏe thể chất và tinh thần cho bà con, đoàn viên thanh thiếu nhi trên địa bàn nói riêng và sức khỏe cộng đồng nói chung. Huyện Đoàn sẽ chỉ đạo các đơn vị Đoàn xã, Thị trấn và các trường học phân bổ cho các đối tượng một cách hợp lý, hiệu quả.

Trong chương trình lễ trao tặng, sự quan tâm của Đảng ủy trường Đại học Công nghệ Thông tin đã thể hiện một cách hết sức thiết thực khi có sự tham dự của Thạc sĩ Đặng Văn Em, Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Trường cùng tham dự. “Việc tổ chức trao các phần quà liên quan đến bảo vệ sức khỏe cộng đồng, luôn được xem là việc làm hết sức thiết thực. Hành trình “Trao gửi yêu thương, Đong đầy sức khỏe” của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghệ Thông tin đến với bà con huyện Ba Tri là một dấu ấn trong phong trào tình nguyện vì cộng đồng của đơn vị nói riêng và Nhà trường nói chung. Mong rằng trong thời gian tới hành trình sẽ tiếp tục được nối dài để giúp đỡ và hỗ trợ thêm nhiều địa phương nữa. Nhân đây, cũng xin gửi lời cảm ơn đến Công ty TNHH Mega Lifesciences (Mega We Care) đơn vị đã ủng hộ và đồng hành trong hành trình này. Và chúng tôi tin tưởng rằng mỗi việc làm dù nhỏ bé cũng có thể tạo nên sự khác biệt lớn." Thạc sĩ Đặng Văn Em chia sẻ.

Ngoài ra, trong các hoạt động tình nguyện hoặc một số chương trình nâng cao thể chất cho đoàn viên, sinh viên sắp tới Nhãn hàng Mega We Care NAT C của Công ty TNHH Mega Lifesciences (Mega We Care) sẽ tiếp tục đồng hành cùng Đoàn trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM.

Mega We Care NAT C là thực phẩm bảo vệ sức khỏe có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 31/2023/XNQC-ATTP do Bộ Y tế cấp ngày 9/1/2023. Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Tìm hiểu thêm sản phẩm tại https://www.facebook.com/NatC.VienUongVitaminC