Hành trình lội ngược dòng của VPBank

TPO - Ngày 27/4, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một chủ quán người Trung Quốc về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.